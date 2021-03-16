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"Не согласен. Алексу сейчас нужно думать о Боруссии М". Пеп – о желании Зинченко выиграть все турниры

Наши за границей
(1 голосов)

Менеджер "Сити" раскритиковал слова украинца

"Не согласен. Алексу сейчас нужно думать о Боруссии М". Пеп – о желании Зинченко выиграть все турниры

фото - Getty Images

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола считает, что украинскому полузащитнику Александру Зинченко не стоит думать о победе во всех турнирах.

"Я буду постарше Зинченко. У меня больше опыта, и я с ним не согласен. Александр должен думать только о том, чтобы хорошо сыграть сегодня и выйти в четвертьфинал. Это единственно возможный путь. Ранее никому не удавалось завоевать сразу четыре титула за сезон. И я полагаю, что такого никогда не случится", - сказал Гвардиола.

Напомним, что ответный матч "Манчестер Сити" - "Боруссия" М состоится сегодня, во вторник, 16 марта. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени. Первая встреча завершилась победой "горожан" со счетом 2:0.

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко Пеп Гвардиола
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Источник:
UEFA

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Комментарии (1)
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MaximSK (Киев)
16.03.2021 в 09:33
АПЛ почти выиграли, Кубок Англии тоже реально выиграть, самое трудное это ЛЧ, там много сильных соперников.
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