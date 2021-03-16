"Не согласен. Алексу сейчас нужно думать о Боруссии М". Пеп – о желании Зинченко выиграть все турниры
Менеджер "Сити" раскритиковал слова украинца
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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола считает, что украинскому полузащитнику Александру Зинченко не стоит думать о победе во всех турнирах.
"Я буду постарше Зинченко. У меня больше опыта, и я с ним не согласен. Александр должен думать только о том, чтобы хорошо сыграть сегодня и выйти в четвертьфинал. Это единственно возможный путь. Ранее никому не удавалось завоевать сразу четыре титула за сезон. И я полагаю, что такого никогда не случится", - сказал Гвардиола.
Напомним, что ответный матч "Манчестер Сити" - "Боруссия" М состоится сегодня, во вторник, 16 марта. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени. Первая встреча завершилась победой "горожан" со счетом 2:0.
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