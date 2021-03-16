Зинченко остался в запасе Сити на матч ЛЧ с Боруссией М
Ротация от Пепа
Украинский игрок "
Украинец остался в запасе.
Поединок начнется в 22:00. В первом матче "Сити" выиграл со счетом 2:0.
Напомним, что в нынешнем сезоне украинец сыграл за "Сити" 20 матчей во всех турнирах, в которых отдал 1 ассист.
Your City team to battle Borussia! ????— Manchester City (@ManCity) March 16, 2021
XI | Ederson, Walker, Dias, Stones, Cancelo, Rodrigo, Gündogan, De Bruyne (C), Mahrez, Foden, Bernardo
SUBS | Steffen, Carson, Aké, Sterling, Jesus, Agüero, Zinchenko, Laporte, Torres, Mendy, Fernandinho, Garcia
???? #ManCity pic.twitter.com/uFd4grD1eF
Unsere #FohlenElf für das Achtelfinal-Rückspiel! ????#UCL #CityBMG pic.twitter.com/EKOLARLWPN— Borussia (@borussia) March 16, 2021
Популярное сейчас
- Криштиану Роналду определился с приоритетным клубом для перехода из Ювентуса
- Очередная сельская экспансия УПЛ? Чего ждать от исхода сезона в Первой лиге
- "Не согласен. Алексу сейчас нужно думать о Боруссии М". Пеп – о желании Зинченко выиграть все турниры
- На фоне замечаний от жены: Александр Зинченко потроллил своих собак футбольным мячом
- Жена Фрэнка Лэмпарда родила легенде первого сына. ФОТО
- Прекрасная жена хавбека Зари, который вернулся после разрыва крестов. ФОТО
Новости по теме
- 12:20 Прогнозы на футбол Манчестер Сити - Боруссия М. Анонс и прогноз на матч ЛЧ на 16.03.2021
- 22:54 Украинские Украинский день Лиги чемпионов. Малиновский, Зинченко и Лунин - в заявках своих команд
- 17:00 Украинские Аталанта в ЛЧ обойдется без Коваленко. Трое украинцев остались в заявках своих клубов на плей-офф