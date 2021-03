Зинченко остался в запасе Сити на матч ЛЧ с Боруссией М

Украинский игрок " Манчестер Сити " Александр Зинченко не выйдет в стартовом составе своей команды на ответный (условно-домашний) матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Боруссии" Менхенгладбах.

Украинец остался в запасе.

Поединок начнется в 22:00. В первом матче "Сити" выиграл со счетом 2:0.

Напомним, что в нынешнем сезоне украинец сыграл за "Сити" 20 матчей во всех турнирах, в которых отдал 1 ассист.

Your City team to battle Borussia! ????



XI | Ederson, Walker, Dias, Stones, Cancelo, Rodrigo, Gündogan, De Bruyne (C), Mahrez, Foden, Bernardo



SUBS | Steffen, Carson, Aké, Sterling, Jesus, Agüero, Zinchenko, Laporte, Torres, Mendy, Fernandinho, Garcia



???? #ManCity pic.twitter.com/uFd4grD1eF