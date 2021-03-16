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Зинченко остался в запасе Сити на матч ЛЧ с Боруссией М

Наши за границей
(1 голосов)

Ротация от Пепа

Зинченко остался в запасе Сити на матч ЛЧ с Боруссией М

Новина українською

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко не выйдет в стартовом составе своей команды на ответный (условно-домашний) матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Боруссии" Менхенгладбах.

Украинец остался в запасе.

Поединок начнется в 22:00. В первом матче "Сити" выиграл со счетом 2:0.

Напомним, что в нынешнем сезоне украинец сыграл за "Сити" 20 матчей во всех турнирах, в которых отдал 1 ассист.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Манчестер Сити Александр Зинченко
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Комментарии (2)
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Artemanat (Кривой Рог)
16.03.2021 в 21:26
Меньше базарить нужно
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0
-1
FC Energy (Новая Каховка)
16.03.2021 в 21:29
Это не так работает
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0
0


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