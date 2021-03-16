Зинченко остался в запасе Сити на матч ЛЧ с Боруссией М

Украинский игрок " Манчестер Сити " Александр Зинченко не выйдет в стартовом составе своей команды на ответный (условно-домашний) матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Боруссии" Менхенгладбах.

Украинец остался в запасе.

Поединок начнется в 22:00. В первом матче "Сити" выиграл со счетом 2:0.

Напомним, что в нынешнем сезоне украинец сыграл за "Сити" 20 матчей во всех турнирах, в которых отдал 1 ассист.