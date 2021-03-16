Малиновский выйдет в старте Аталанты на ответный матч с Реалом, Лунин традиционно в запасе
Отличный шанс для Руслана
Украинский хавбек "
Поединок начнется в 22:00. В первом матче "Реал" выиграл со счетом 1:0.
А вот голкипер "Реала" Андрей Лунин уже традиционно остался в запасе мадридцев.
Напомним, что Малиновский в нынешнем сезоне сыграл за "Аталанту " 30 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста.
Украинец Виктор Коваленко, который перешел в "Аталанту" этой зимой, на ЛЧ тренерским штабом не заявлен.
????✅ ¡Nuestro ???????? inicial para el partido ???? @Atalanta_BC!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 16, 2021
©️ @SergioRamos@Liberbank | #UCL pic.twitter.com/zOe3RepILG
???? Così in campo a Madrid!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) March 16, 2021
⚡️ Here’s our #StartingXI to face @realmadrid!
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Presented by @Plus500#RealMadridAtalanta #UCL #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/JTSJpzXtjH
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