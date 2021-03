Малиновский выйдет в старте Аталанты на ответный матч с Реалом, Лунин традиционно в запасе

Украинский хавбек " Аталанты " Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе своей команды на выездной матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала".

Поединок начнется в 22:00. В первом матче "Реал" выиграл со счетом 1:0.

А вот голкипер "Реала" Андрей Лунин уже традиционно остался в запасе мадридцев.

Напомним, что Малиновский в нынешнем сезоне сыграл за "Аталанту " 30 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста.

Украинец Виктор Коваленко, который перешел в "Аталанту" этой зимой, на ЛЧ тренерским штабом не заявлен.

