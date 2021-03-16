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Малиновский выйдет в старте Аталанты на ответный матч с Реалом, Лунин традиционно в запасе

Наши за границей
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Отличный шанс для Руслана

Малиновский выйдет в старте Аталанты на ответный матч с Реалом, Лунин традиционно в запасе

Новина українською

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе своей команды на выездной матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала".

Поединок начнется в 22:00. В первом матче "Реал" выиграл со счетом 1:0.

А вот голкипер "Реала" Андрей Лунин уже традиционно остался в запасе мадридцев.

Напомним, что Малиновский в нынешнем сезоне сыграл за "Аталанту " 30 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста.

Украинец Виктор Коваленко, который перешел в "Аталанту" этой зимой, на ЛЧ тренерским штабом не заявлен.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Реал (Мадрид) Виктор Коваленко
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