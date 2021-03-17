SofaScore: Малиновский – лучший игрок Аталанты в ответном матче против Реала
Также WhoScored выставил оценку украинцу
фото - Getty Images
В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Аталанта" уступила мадридскому "Реалу" со счетом 3:1.
Авторитетные порталы SofaScore и WhoScored традиционно выставили оценки всем игрокам.
Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский получил оценку от SofaScore - 7,5. Это самый высокий результат в команде. Портал WhoScored поставил футболисту 6.9. Больше только у автора гола – Луиса Муриэля (7.1).
Украинский хавбек вышел в стартовом составе своей команды и отыграл на поле все 90 минут матча.
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Комментарии (1)
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victor1306 (Мадрид)
17.03.2021 в 08:58
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