SofaScore: Малиновский – лучший игрок Аталанты в ответном матче против Реала

В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Аталанта" уступила мадридскому "Реалу" со счетом 3:1.

Авторитетные порталы SofaScore и WhoScored традиционно выставили оценки всем игрокам.

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский получил оценку от SofaScore - 7,5. Это самый высокий результат в команде. Портал WhoScored поставил футболисту 6.9. Больше только у автора гола – Луиса Муриэля (7.1).

Украинский хавбек вышел в стартовом составе своей команды и отыграл на поле все 90 минут матча.