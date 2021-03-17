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WhoScored оценил игру Зинченко в ответном матче с Боруссией М

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Футболист вышел на замену в середине второго тайма

WhoScored оценил игру Зинченко в ответном матче с Боруссией М

Фото: Getty Images

Новина українською

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко принял участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Боруссии М". "Горожане" выиграли со счетом 2:0 и вышли в четвертьфинал турнира.

Статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам за матч. 24-летний футболист вышел на замену 63-й минуте матча. Для него это 21-й матч за "горожан" в текущем сезоне.

За свои действия защитник получил 6.1 балл.

Лучшим футболистом встречи стал Рияд Махрез - 8.1 балла. На счету алжирца ассист.

Также ресурс SofaScore выставил оценки игрокам за матч, Зинченко получил 6,4 балла.

WhoScored оценил игру Зинченко в ответном матче с Боруссией М - изображение 1
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В статье: Манчестер Сити (Англия) Александр Зинченко
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