Известный украинский хавбек трудоустроился в Польше
Сергей Герасимец отправился за границу
МФК Миколаїв
Украинский полузащитник Сергей Герасимец, в активе которого 276 матчей и 62 гола в Первой лиге, трудоустроился за границей. Его новым клубом стал выступающий в IV лиге Польши (пятый уровень чемпионата) "ГКС Тыгрыс" из села Гута-Миньска в Мазовецком воеводстве. После 15 туров эта команда занимает в своей группе 7-е место из 14.
32-летний Герасимец – сын бывшего игрока "Шахтера", минского "Динамо", "Зенита" и сборной Беларуси Сергея Герасимца-старшего. В юношеские годы занимался в школе киевского "Динамо", на профессиональном уровне выступал за "Княжу", "Нафком", винницкую "Ниву", "Гелиос", "Верес", "Николаев", "Балканы". В 2019-2020 годах играл за "
В текущем сезоне Первой лиги Герасимец провел 14 матчей, забил 1 мяч и получил 3 желтые карточки. Также на его счету 3 матча и 2 гола в Кубке Украины.
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