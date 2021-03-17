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Яремчук подорожал до 13 млн евро и теперь стоит дороже, чем все остальные украинцы в Бельгии вместе взятые

Наши за границей
(1 голосов)

Новые ценники на игроков чемпионата Бельгии от Transfermarkt

Яремчук подорожал до 13 млн евро и теперь стоит дороже, чем все остальные украинцы в Бельгии вместе взятые

twitter.KAAGent

Новина українською

Известный статистический портал Transfermarkt обновил цены на игроков в чемпионате Бельгии.

Самым дорогим украинцем в Бельгии остается форвард "Гента" Роман Яремчук, цена на которого поднялась на 2 млн евро и теперь составляет 13 млн евро.

Марьян Швед из "Мехелена" также поднялся в цене и теперь оценивается в 1 млн евро (+0,35 млн).

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Защитник "Брюгге" Эдуард Соболь сохранил свой ценник, который составляет 3 млн.

Также остались в своей цене Роман Безус ("Гент", 1,5 млн) и Евгений Макаренко ("Кортрейк", 1 млн).

Защитник "Андерлехта" Богдан Михайличенко потерял в цене - 2 млн против 2,5 с последней оценки.

Также подешевели Игорь Пластун ("Гент") 1 500 000 (-0,3 млн) и Александр Филиппов ("Сент-Труйден") – 900 000 (-0,4 млн).

Яремчук подорожал до 13 млн евро и теперь стоит дороже, чем все остальные украинцы в Бельгии вместе взятые - изображение 1
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В статье: Игорь Пластун Роман Безус Евгений Макаренко Мехелен Роман Яремчук Брюгге Эдуард Соболь Андерлехт (Брюссель) Кортрейк Марьян Швед Богдан Михайличенко Гент Александр Филиппов Сент-Трюйден
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Источник:
Transfermarkt

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Комментарии (2)
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download1 (huyersk)
17.03.2021 в 23:12
Тут не всі, немає Причиненка з Беєрхота
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
17.03.2021 в 23:08
Французи покажуть на скільки він здорощав.
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0
-1


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