Яремчук подорожал до 13 млн евро и теперь стоит дороже, чем все остальные украинцы в Бельгии вместе взятые

Известный статистический портал Transfermarkt обновил цены на игроков в чемпионате Бельгии.

Самым дорогим украинцем в Бельгии остается форвард "Гента" Роман Яремчук, цена на которого поднялась на 2 млн евро и теперь составляет 13 млн евро.

Марьян Швед из "Мехелена" также поднялся в цене и теперь оценивается в 1 млн евро (+0,35 млн).

Защитник "Брюгге" Эдуард Соболь сохранил свой ценник, который составляет 3 млн.

Также остались в своей цене Роман Безус ("Гент", 1,5 млн) и Евгений Макаренко ("Кортрейк", 1 млн).

Защитник "Андерлехта" Богдан Михайличенко потерял в цене - 2 млн против 2,5 с последней оценки.

Также подешевели Игорь Пластун ("Гент") 1 500 000 (-0,3 млн) и Александр Филиппов ("Сент-Труйден") – 900 000 (-0,4 млн).