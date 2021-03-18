СМИ: Брюгге выкупил Соболя у Шахтера

Руководство "Брюгге" воспользовалось опцией на выкуп контракта левого защитника "Шахтера" Эдуарда Соболя, который с лета 2019 года выступал в команде на правах аренды. Об этом сообщает Voetbal24.be.

По информации источника, соглашение с 25-летним футболистом будет рассчитано до середины 2024 года. Портал Transfermarket оценивает Соболя в 3 миллиона евро.

Отметим, что в текущем сезоне в составе "Брюгге" левый защитник провел 28 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 5 результативных передач.