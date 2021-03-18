  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Transfermarkt: Ярмоленко подешевел до 5 млн евро. Зинченко сохранил свою позицию
В тренде

Transfermarkt: Ярмоленко подешевел до 5 млн евро. Зинченко сохранил свою позицию

Наши за границей
(1 голосов)

Новые цены на игроков АПЛ от Transfermarkt

Transfermarkt: Ярмоленко подешевел до 5 млн евро. Зинченко сохранил свою позицию

Новина українською

Известный статистический портал Transfermarkt обновил цены на игроков английской Премьер-лиги.

Так, хавбек "Манчестер Сити" Александр Зинченко сохранил свой ценник и по-прежнему оценивается в 20 млн.

А вот полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко потерял в цене с 7,5 миллиона евро до 5.

Рейтинг самых дорогих игроков АПЛ на данный момент выглядит следующим образом:

Transfermarkt: Ярмоленко подешевел до 5 млн евро. Зинченко сохранил свою позицию - изображение 1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Ярмоленко Манчестер Сити Александр Зинченко Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
18.03.2021 в 20:43
Цей дешевий Ярмоленко, вирішив долю матчів з іспанцями і португалами. В той час як захваляний Зінченко нічого не вирішує ні в збірній, ні тим більше в мансіті.
Ответить
0
-1
download1 (huyersk)
18.03.2021 в 20:34
Щоб його хтось взяв до складу треба ще доплачувати!
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...