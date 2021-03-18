Transfermarkt: Ярмоленко подешевел до 5 млн евро. Зинченко сохранил свою позицию
Новые цены на игроков АПЛ от Transfermarkt
Известный статистический портал Transfermarkt обновил цены на игроков
Так, хавбек "Манчестер Сити" Александр Зинченко сохранил свой ценник и по-прежнему оценивается в 20 млн.
А вот полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко потерял в цене с 7,5 миллиона евро до 5.
Рейтинг самых дорогих игроков АПЛ на данный момент выглядит следующим образом:
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
18.03.2021 в 20:43
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18.03.2021 в 20:34
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