Transfermarkt: Ярмоленко подешевел до 5 млн евро. Зинченко сохранил свою позицию

Известный статистический портал Transfermarkt обновил цены на игроков английской Премьер-лиги.

Так, хавбек "Манчестер Сити" Александр Зинченко сохранил свой ценник и по-прежнему оценивается в 20 млн.

А вот полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко потерял в цене с 7,5 миллиона евро до 5.

Рейтинг самых дорогих игроков АПЛ на данный момент выглядит следующим образом: