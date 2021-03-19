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Ярмоленко близок к возвращению в обойму Вест Хэма

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец близок к восстановлению

Ярмоленко близок к возвращению в обойму Вест Хэма

Вест Хэм

Новина українською

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес поделился информацию из лазарета команды, в том числе и о восстановлении украинского вингера Андрея Ярмоленко.

"Андрей Ярмоленко и Артур Масуаку близки к восстановлению. Надеюсь, скоро у нас не останется травмированных и будет полный состав", - сказал Мойес.

Напомним, что травму Ярмоленко получил в начале февраля в матче Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" (0:1).

Также отметим, что в нынешнем сезоне украинец сыграл за "Вест Хэм" в 20 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.

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В статье: Андрей Ярмоленко Дэвид Мойес Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
whufc

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