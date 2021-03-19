Ярмоленко близок к возвращению в обойму Вест Хэма

Главный тренер " Вест Хэма " Дэвид Мойес поделился информацию из лазарета команды, в том числе и о восстановлении украинского вингера Андрея Ярмоленко.

"Андрей Ярмоленко и Артур Масуаку близки к восстановлению. Надеюсь, скоро у нас не останется травмированных и будет полный состав", - сказал Мойес.

Напомним, что травму Ярмоленко получил в начале февраля в матче Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" (0:1).

Также отметим, что в нынешнем сезоне украинец сыграл за "Вест Хэм" в 20 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.