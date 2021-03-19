Ярмоленко близок к возвращению в обойму Вест Хэма
Украинец близок к восстановлению
Вест Хэм
Главный тренер "
"Андрей Ярмоленко и Артур Масуаку близки к восстановлению. Надеюсь, скоро у нас не останется травмированных и будет полный состав", - сказал Мойес.
Напомним, что травму Ярмоленко получил в начале февраля в матче Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" (0:1).
Также отметим, что в нынешнем сезоне украинец сыграл за "Вест Хэм" в 20 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.
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Источник:whufc
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