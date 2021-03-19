Ярмоленко восстановился после травмы и отыграл 75 минут за молодежку Вест Хэма

Украинский вингер " Вест Хэма " Андрей Ярмоленко восстановился после травмы и сыграл в матче чемпионата U-23 против "Лестера".

Украинец вышел в стартовом составе и был заменен на 74-й минуте. Андрей был довольно активен, но результативными действиями не отметился.

В итоге, "Вест Хэм" выиграл со счетом 3:1.

Напомним, что травму Ярмоленко получил в начале февраля в матче Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" (0:1).

Также отметим, что в нынешнем сезоне украинец сыграл за "Вест Хэм" в 20 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.