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Ярмоленко восстановился после травмы и отыграл 75 минут за молодежку Вест Хэма

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Украинец наконец-то залечил травму

Ярмоленко восстановился после травмы и отыграл 75 минут за молодежку Вест Хэма

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Новина українською

Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко восстановился после травмы и сыграл в матче чемпионата U-23 против "Лестера".

Украинец вышел в стартовом составе и был заменен на 74-й минуте. Андрей был довольно активен, но результативными действиями не отметился.

В итоге, "Вест Хэм" выиграл со счетом 3:1.

Напомним, что травму Ярмоленко получил в начале февраля в матче Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" (0:1).

Также отметим, что в нынешнем сезоне украинец сыграл за "Вест Хэм" в 20 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.

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В статье: Андрей Ярмоленко Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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