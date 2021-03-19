Ярмоленко восстановился после травмы и отыграл 75 минут за молодежку Вест Хэма
Украинец наконец-то залечил травму
Факты
Украинский вингер "
Украинец вышел в стартовом составе и был заменен на 74-й минуте. Андрей был довольно активен, но результативными действиями не отметился.
В итоге, "Вест Хэм" выиграл со счетом 3:1.
Напомним, что травму Ярмоленко получил в начале февраля в матче Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" (0:1).
Также отметим, что в нынешнем сезоне украинец сыграл за "Вест Хэм" в 20 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.
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