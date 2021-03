ВИДЕО, как Зинченко вынес мяч из пустых ворот в матче против Эвертона

"Эвертон" в матче четвертьфинала Кубка Англии потерпел домашнее поражение от "Манчестер Сити" со счетом 0:2. Весь матч в составе горожан на левом фланге защиты провел Александр Зинченко. В первом тайме при счете 0:0 украинец спас свою команду, головой вынеся мяч из пустых ворот.

Just Oleksandr Zinchenko showing why you put players on the line for corners.#EmiratesFACup @ManCity pic.twitter.com/HAJiHAf2FY