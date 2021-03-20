ВИДЕО, как Зинченко вынес мяч из пустых ворот в матче против Эвертона
Украинец вошел в тройку лучших в поединке
Фото: Opta / Автор неизвестен
"Эвертон" в матче четвертьфинала Кубка Англии потерпел домашнее поражение от "Манчестер Сити" со счетом 0:2. Весь матч в составе горожан на левом фланге защиты провел Александр Зинченко. В первом тайме при счете 0:0 украинец спас свою команду, головой вынеся мяч из пустых ворот.
Just Oleksandr Zinchenko showing why you put players on the line for corners.#EmiratesFACup @ManCity pic.twitter.com/HAJiHAf2FY— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 20, 2021
WhoScored оценил Зинченко на 7,57. Больше игрока Национальной сборной Украины получили лишь Фернандиньо (7,93) и Гюндоган (7,58).
Это первый матч в Кубке Англии для Александра в этом сезоне. Предыдущие три встречи "горожан" в старейшем футбольном турнире мира он провел на скамейке запасных.
Популярное сейчас
- Перерождение. Десна - Днепр-1 0:2
- Десна – СК Днепр-1. АУДИО онлайн трансляция матча 19-го тура УПЛ
- Юрий Кулиш: Отказал Лобановскому и Кучеревскому из-за фразы Прокопенко
- "Не согласен. Алексу сейчас нужно думать о Боруссии М". Пеп – о желании Зинченко выиграть все турниры
- Жена Фрэнка Лэмпарда родила легенде первого сына. ФОТО
- Сексуальные тренеры. Яркие фитнес-модели гоняют футболистов Боруссии до седьмого пота. ВИДЕО
Новости по теме
- 18:30 Зарубежные Образцовая подготовка Зидана, винтаж Симеоне и внутренние демоны Гвардиолы. Аудиомнение #80
- 19:26 Украинские Transfermarkt: Ярмоленко подешевел до 5 млн евро. Зинченко сохранил свою позицию
- 11:36 Зарубежные "Нужно было иметь три пушки и сто пуль, чтобы эти ребята потеряли мяч". Гвардиола – о своей Барселоне