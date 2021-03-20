ВИДЕО, как Зинченко вынес мяч из пустых ворот в матче против Эвертона

"Эвертон" в матче четвертьфинала Кубка Англии потерпел домашнее поражение от "Манчестер Сити" со счетом 0:2. Весь матч в составе горожан на левом фланге защиты провел Александр Зинченко. В первом тайме при счете 0:0 украинец спас свою команду, головой вынеся мяч из пустых ворот.

Just Oleksandr Zinchenko showing why you put players on the line for corners.#EmiratesFACup @ManCity pic.twitter.com/HAJiHAf2FY — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 20, 2021

WhoScored оценил Зинченко на 7,57. Больше игрока Национальной сборной Украины получили лишь Фернандиньо (7,93) и Гюндоган (7,58).

Это первый матч в Кубке Англии для Александра в этом сезоне. Предыдущие три встречи "горожан" в старейшем футбольном турнире мира он провел на скамейке запасных.