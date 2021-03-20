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ВИДЕО, как Зинченко вынес мяч из пустых ворот в матче против Эвертона

Наши за границей
(2 голосов)

Украинец вошел в тройку лучших в поединке

ВИДЕО, как Зинченко вынес мяч из пустых ворот в матче против Эвертона

Фото: Opta / Автор неизвестен

Новина українською

"Эвертон" в матче четвертьфинала Кубка Англии потерпел домашнее поражение от "Манчестер Сити" со счетом 0:2. Весь матч в составе горожан на левом фланге защиты провел Александр Зинченко. В первом тайме при счете 0:0 украинец спас свою команду, головой вынеся мяч из пустых ворот.

WhoScored оценил Зинченко на 7,57. Больше игрока Национальной сборной Украины получили лишь Фернандиньо (7,93) и Гюндоган (7,58).

Это первый матч в Кубке Англии для Александра в этом сезоне. Предыдущие три встречи "горожан" в старейшем футбольном турнире мира он провел на скамейке запасных.

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко
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Комментарии (3)
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andrewzheludkov (Черновцы)
20.03.2021 в 22:52
Близко к подвигу
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0
0
Ol-g (Одесса)
20.03.2021 в 22:27
Добре!
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+1
0
Djibouti (Djibouti)
20.03.2021 в 22:26
Хорош вынос
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+1
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