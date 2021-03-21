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BBC: Мехелен ведет переговоры с Селтиком на счет полноценного выкупа контракта Шведа

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(3 голосов)

В Шотландию вингер может не вернуться

BBC: Мехелен ведет переговоры с Селтиком на счет полноценного выкупа контракта Шведа

Новина українською

Бельгийский "Мехелен", за который сейчас выступает Марьян Швед на правах аренды, хочет оформить полноценный трансфер украинца с "Селтика". Об этом сообщает BBC со ссылкой на Daily Star.

Швед поразил руководство "желто-красных", поэтому клуб работает над полным выкупом прав на футболиста. Прописана сумма трансфера в контракте составляет три млн евро, но бельгийцы хотят уменьшить эту цифру.

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В августе прошлого лета Швед присоединился к "Мехелену" на правах годичной аренды. Украинец получил место в составе только во второй части сезона, проведя всего 807 минут в 16 матчах. За это время он записал в свой актив четыре гола и три ассиста - в среднем Марьян тратил 107 минут на результативное действие.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего вингера в один млн евро. Отметим, что на его счету есть два сыгранных матча в Национальной сборной Украины.

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В статье: Мехелен Марьян Швед
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Источник:
BBC

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Комментарии (1)
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meffi (Захід)
21.03.2021 в 12:15
Йому буде корисно лишитися в Мехелені
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