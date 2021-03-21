Малиновский в старте на матч против Вероны, Коваленко в запасе
Руслан завоевывает доверие тренера
twitter.com/Atalanta_BC
В рамках 28-го тура Серии А команды верхней половины турнирной таблицы "Верона" и "Аталанта" встретятся в личном противостоянии на "Марк Антонио Бентегоди". В стартовом составе бергамасков появится Руслан Малиновский. Он сыграет под нападающим. Его соотечественник Виктор Коваленко начнет встречу на скамейке запасных
Отметим, что это второе подряд попадание в стартовый состав для 18 номера "Аталанты". Во вторник Руслан провел полный матч против "Реала" в Лиге Чемпионов. А вот Виктор пока еще не получил игровых минут в сине-черной футболке.
Поединок между "Вероной" и "Аталантой" начнется в 13:30.
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