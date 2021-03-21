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Малиновский в старте на матч против Вероны, Коваленко в запасе

Наши за границей
(1 голосов)

Руслан завоевывает доверие тренера

Малиновский в старте на матч против Вероны, Коваленко в запасе

twitter.com/Atalanta_BC

Новина українською

В рамках 28-го тура Серии А команды верхней половины турнирной таблицы "Верона" и "Аталанта" встретятся в личном противостоянии на "Марк Антонио Бентегоди". В стартовом составе бергамасков появится Руслан Малиновский. Он сыграет под нападающим. Его соотечественник Виктор Коваленко начнет встречу на скамейке запасных

Отметим, что это второе подряд попадание в стартовый состав для 18 номера "Аталанты". Во вторник Руслан провел полный матч против "Реала" в Лиге Чемпионов. А вот Виктор пока еще не получил игровых минут в сине-черной футболке.

Поединок между "Вероной" и "Аталантой" начнется в 13:30.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Виктор Коваленко
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Комментарии (6)
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IM-RM-DK (Miami)
21.03.2021 в 14:43
Витя подлавочник ....пхахахаха
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+1
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
21.03.2021 в 14:16
Віті дуже багато роботи в запасі: попрати, попрасувати, їсти зробити, підмести, підлогу помити. Незамінний.
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+1
-1
dp_dp (Ukraine)
21.03.2021 в 14:54
Это ты свои обязанности описал?:) Витя получает больше миллиона евро в год и спокойно выполняет контракт.
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+1
0
sebekkiril (Dm.roslo)
21.03.2021 в 13:06
Вітя просто ще не відімкн.., не вимкнув..., не адаптлувався. Йому просто потрібен час.
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+2
0
cucumber (Киев)
21.03.2021 в 12:53
Коваленко не тільки гру почне в запасі, але й закінчить ігри у запасі. Вочевідь тренер Аталанти побачив наочно всю вартість покупки. вася огурцов
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+2
0
FC Energy (Новая Каховка)
21.03.2021 в 13:38
В таком случае глупо игрока даже в заявку на матч вносить. Очевидно что брали без рисков и интегрируют в игру медленно и постепенно. По хорошему ему нужно пройти летние сборы и уже в начале след.сезона будет видно, нудно ли Коваленко Аталанте.
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0
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