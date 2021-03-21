Малиновский отметился голом и результативной передачей в матче с Вероной

Руслан Малиновский открыл счёт в матче 28-го тура Серии А против "Вероны".

На 33-й минуте украинец реализовал пенальти. Для него это третий гол в чемпионате Италии в сезоне.

Спустя 9 минут Малиновский добавил в свой актив ещё и результативную передачу, ассистировав Дувану Сапате.

Другой украинец Виктор Коваленко остался в запасе. Экс-игрока "Шахтёра" в Серии А пока что не дебютировал.

Матч "Верона" – "Аталанта" начался в 13:30.