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Малиновский отметился голом и результативной передачей в матче с Вероной

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Украинец реализовал пенальти

Малиновский отметился голом и результативной передачей в матче с Вероной

фото - Getty Images

Новина українською

Руслан Малиновский открыл счёт в матче 28-го тура Серии А против "Вероны".

На 33-й минуте украинец реализовал пенальти. Для него это третий гол в чемпионате Италии в сезоне.

Спустя 9 минут Малиновский добавил в свой актив ещё и результативную передачу, ассистировав Дувану Сапате.

Другой украинец Виктор Коваленко остался в запасе. Экс-игрока "Шахтёра" в Серии А пока что не дебютировал.

Матч "Верона" – "Аталанта" начался в 13:30.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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