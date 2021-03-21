Коваленко дебютировал за Аталанту в Серии А

Виктор Коваленко дебютировал за "Аталанту" в матче 28-го тура Серии А против "Вероны" (2:0).

Виктор появился на поле на 87-й минуте встречи, заменив главного героя поединка Руслана Малиновского, отметившегося голом и результативной передачей.

До этого Коваленко в последний раз выходил на поле 9 декабря в матче "Шахтёра" против "Интера" (0:0).

Благодаря победе "Аталанта" закрепилась на 4-й позиции в чемпионате, имея 55 очков после 28 туров. Позади "Наполи" и "Рома", имеющие по 50 пунктов.