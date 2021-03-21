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Коваленко дебютировал за Аталанту в Серии А

Наши за границей
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Коваленко дебютировал за Аталанту в Серии А

Новина українською

Виктор Коваленко дебютировал за "Аталанту" в матче 28-го тура Серии А против "Вероны" (2:0).

Виктор появился на поле на 87-й минуте встречи, заменив главного героя поединка Руслана Малиновского, отметившегося голом и результативной передачей.

До этого Коваленко в последний раз выходил на поле 9 декабря в матче "Шахтёра" против "Интера" (0:0).

Благодаря победе "Аталанта" закрепилась на 4-й позиции в чемпионате, имея 55 очков после 28 туров. Позади "Наполи" и "Рома", имеющие по 50 пунктов.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Виктор Коваленко
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Комментарии (4)
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download1 (huyersk)
21.03.2021 в 17:26
ГОЛДЕНБОЙ, ай да пішов паросток в основу !
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
21.03.2021 в 16:49
Событие...
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+1
0
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Микко82 (Херсон)
21.03.2021 в 16:36
Трепещи Франція!
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+2
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.03.2021 в 16:13
Радісно
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+2
0


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