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Малиновский - лучший игрок матча Верона - Аталанта

Наши за границей
(1 голосов)

По версиям WhoScored и SofaScore

Малиновский - лучший игрок матча Верона - Аталанта

Новина українською

В матче 28-го тура итальянской Серии А "Аталанта" на выезде обыграла "Верону" со счетом 2:0.

Хавбек гостей Руслан Малиновский записал на свой счет забитый мяч и голевую передачу. За это 27-летний украинский полузащитник получил лучшую оценку среди всех игроков обеих команд - 8.7.

Малиновский провел на поле 87 минут, нанес 3 удара по воротах, 61 раз контактировал с мячем, исполнил 27 точных передач из 36 (процент точности - 75%), два раза удачно пошел в дриблинг, а также выиграл 4 дуэли на втором этаже.

Оценка игроков по версии WhoScored

Малиновский - лучший игрок матча Верона - Аталанта - изображение 1

Оценка игроков по версии SofaScore

Малиновский - лучший игрок матча Верона - Аталанта - изображение 2

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Комментарии (3)
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С.Карпович. (Ланівці)
21.03.2021 в 19:44
Любо дивитись як він грає.
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dazo47
21.03.2021 в 19:34
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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download1 (huyersk)
21.03.2021 в 17:55
Ще пак, дві результативні дії з чотирьох
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