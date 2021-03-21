Малиновский - лучший игрок матча Верона - Аталанта

В матче 28-го тура итальянской Серии А "Аталанта" на выезде обыграла "Верону" со счетом 2:0.

Хавбек гостей Руслан Малиновский записал на свой счет забитый мяч и голевую передачу . За это 27-летний украинский полузащитник получил лучшую оценку среди всех игроков обеих команд - 8.7.

Малиновский провел на поле 87 минут, нанес 3 удара по воротах, 61 раз контактировал с мячем, исполнил 27 точных передач из 36 (процент точности - 75%), два раза удачно пошел в дриблинг, а также выиграл 4 дуэли на втором этаже.

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