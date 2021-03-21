Малиновский - лучший игрок матча Верона - Аталанта
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В матче 28-го тура итальянской Серии А
Хавбек гостей Руслан Малиновский записал на свой счет
Малиновский провел на поле 87 минут, нанес 3 удара по воротах, 61 раз контактировал с мячем, исполнил 27 точных передач из 36 (процент точности - 75%), два раза удачно пошел в дриблинг, а также выиграл 4 дуэли на втором этаже.
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Комментарии (3)
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С.Карпович. (Ланівці)
21.03.2021 в 19:44
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dazo47
21.03.2021 в 19:34
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download1 (huyersk)
21.03.2021 в 17:55
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