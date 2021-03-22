Ребров: Сменить Шевченко в сборной? Сейчас это смешно звучит

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров опроверг слухи, которые в конце прошлого года сватали его на пост главного тренера сборной Украины.

"Любой тренер, который работает за границей, мечтает вернуться в Украину. В каком качестве, в каком клубе – это все в будущем. Сейчас я сосредоточен на работе с "Ференцварошем".

Были ли разговоры о сборной? Это больше разговоры прессы. Я работаю в Венгрии, у меня контракт на три года. У Андрея Шевченко тоже контракт, не знаю на сколько.

Я еще понимаю, когда начинаются разговоры, когда нет результата. А сейчас тренер работает супер, все довольны результатам его работы. И зачем сейчас даже говорить о смене тренера? Это просто смешно", – сказал Ребров.