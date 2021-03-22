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Ребров: Сменить Шевченко в сборной? Сейчас это смешно звучит

Наши за границей
(2 голосов)

Пока что никаких планов по смене места работы у специалиста нет

Ребров: Сменить Шевченко в сборной? Сейчас это смешно звучит

Новина українською

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров опроверг слухи, которые в конце прошлого года сватали его на пост главного тренера сборной Украины.

"Любой тренер, который работает за границей, мечтает вернуться в Украину. В каком качестве, в каком клубе – это все в будущем. Сейчас я сосредоточен на работе с "Ференцварошем".

Были ли разговоры о сборной? Это больше разговоры прессы. Я работаю в Венгрии, у меня контракт на три года. У Андрея Шевченко тоже контракт, не знаю на сколько.

Я еще понимаю, когда начинаются разговоры, когда нет результата. А сейчас тренер работает супер, все довольны результатам его работы. И зачем сейчас даже говорить о смене тренера? Это просто смешно", – сказал Ребров.

Напомним, что Реброва СМИ сиали сватать в сборную Украины, после тогокакслухи отправляли Андрея Шевченко в "Милан" и "Челси".

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В статье: Сергей Ребров Украина Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
Бомбардир

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