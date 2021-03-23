Коваленко: Первое время в Аталанте было тяжело из-за языкового барьера, но сейчас все хорошо

Хавбек "Аталанты" Виктор Коваленко в эфире ТК "Футбол" рассказал о своем дебюте в Серии А

"Первая игра для меня – это очень важно. Шаг за шагом. Будем двигаться к своей мечте.

Каждый раз – это новые эмоции и волнующе для меня. Я очень счастлив.

Заменил Малиновского? Я, скорее всего, хотел, чтобы Руслан доиграл, потому что сыграл отличный матч. Мне хотелось просто выйти, вместо кого – неважно.

Первое время в "Аталанте" было тяжело – языковой барьер, а сейчас начинаю понимать все – что требует тренер, игроки. Сейчас все хорошо", – сказал Коваленко.