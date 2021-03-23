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Коваленко: Первое время в Аталанте было тяжело из-за языкового барьера, но сейчас все хорошо

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(2 голосов)

Украинец сыграл свой первый матч за Аталанту

Коваленко: Первое время в Аталанте было тяжело из-за языкового барьера, но сейчас все хорошо

Новина українською

Хавбек "Аталанты" Виктор Коваленко в эфире ТК "Футбол" рассказал о своем дебюте в Серии А

"Первая игра для меня – это очень важно. Шаг за шагом. Будем двигаться к своей мечте.

Каждый раз – это новые эмоции и волнующе для меня. Я очень счастлив.

Заменил Малиновского? Я, скорее всего, хотел, чтобы Руслан доиграл, потому что сыграл отличный матч. Мне хотелось просто выйти, вместо кого – неважно.

Первое время в "Аталанте" было тяжело – языковой барьер, а сейчас начинаю понимать все – что требует тренер, игроки. Сейчас все хорошо", – сказал Коваленко.

Напомним, что Коваленко дебютировал за "Аталанту" в матче 28-го тура Серии А против "Вероны" (2:0), выйдя на замену в концовке матча и заменив Руслана Малиновского.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Виктор Коваленко
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Источник:
Трибуна

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