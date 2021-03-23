Шабанов: Чувствуется доверие тренера Легии , благодарен ему за предоставленный шанс
Адаптация его проходит нормально
Скриншот: ТК Футбол
Защитник "Легии" и сборной Украины Артем Шабанов рассказал о пребывание в аренде в польском клубе.
"Адаптировался нормально, условия похожие, как и в "Динамо" - база есть, тренировочные поля есть. На первое время клуб дал переводчицу, она объясняла, как и куда передвигаться, везде возила меня и забирала с тренировок. Чувствуется доверие тренера. Благодарю ему за предоставленный шанс.
Очень помогает тот факт, что я перешел в команду вместе с Русиным - так хоть есть с кем поговорить", - сказал Шабанов.
Напомним, что в составе варшавской "Легии" на правах аренды до конца сезона также играет Назарий Русин.
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