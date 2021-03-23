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Шабанов: Чувствуется доверие тренера Легии , благодарен ему за предоставленный шанс

Наши за границей
(1 голосов)

Адаптация его проходит нормально

Шабанов: Чувствуется доверие тренера Легии , благодарен ему за предоставленный шанс

Скриншот: ТК Футбол

Новина українською

Защитник "Легии" и сборной Украины Артем Шабанов рассказал о пребывание в аренде в польском клубе.

"Адаптировался нормально, условия похожие, как и в "Динамо" - база есть, тренировочные поля есть. На первое время клуб дал переводчицу, она объясняла, как и куда передвигаться, везде возила меня и забирала с тренировок. Чувствуется доверие тренера. Благодарю ему за предоставленный шанс.

Очень помогает тот факт, что я перешел в команду вместе с Русиным - так хоть есть с кем поговорить", - сказал Шабанов.

Напомним, что в составе варшавской "Легии" на правах аренды до конца сезона также играет Назарий Русин.

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В статье: Легия (Варшава) Артем Шабанов
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