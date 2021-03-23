Шабанов: Чувствуется доверие тренера Легии , благодарен ему за предоставленный шанс

Защитник "Легии" и сборной Украины Артем Шабанов рассказал о пребывание в аренде в польском клубе.

"Адаптировался нормально, условия похожие, как и в "Динамо" - база есть, тренировочные поля есть. На первое время клуб дал переводчицу, она объясняла, как и куда передвигаться, везде возила меня и забирала с тренировок. Чувствуется доверие тренера. Благодарю ему за предоставленный шанс.

Очень помогает тот факт, что я перешел в команду вместе с Русиным - так хоть есть с кем поговорить", - сказал Шабанов.