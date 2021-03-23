Тренер Легии: Русин хорошо начал в Легии, но затем последовали более трудные дни
Шабанов жалуется на небольшое повреждение
twitter.com/LegiaNet
Главный тренер "Легии" Чеслав Михневич прокомментировал выступления украинских футболистов Назария Русина и Артема Шабанова.
"Назарий Русин приступил к тренировкам с командой после длительного перерыва. Он не играл в клубе столько, сколько хотел, получил травму. Он хорошо начал в "Легии", затем последовали более трудные дни.
Артем Шабанов немного жалуется на небольшое повреждение, потому что последние несколько дней мы усиленно тренировались. Однако я надеюсь, что все будет хорошо, и он будет в вашем распоряжении", - сказал Михневич.
Отметим, что 29-летний Шабанов в составе "Легии" во всех турнирах провел 6 матчей, 22-летний Русин сыграл в 2 встречах.
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