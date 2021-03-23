Тренер Легии: Русин хорошо начал в Легии, но затем последовали более трудные дни

Главный тренер "Легии" Чеслав Михневич прокомментировал выступления украинских футболистов Назария Русина и Артема Шабанова.

"Назарий Русин приступил к тренировкам с командой после длительного перерыва. Он не играл в клубе столько, сколько хотел, получил травму. Он хорошо начал в "Легии", затем последовали более трудные дни.

Артем Шабанов немного жалуется на небольшое повреждение, потому что последние несколько дней мы усиленно тренировались. Однако я надеюсь, что все будет хорошо, и он будет в вашем распоряжении", - сказал Михневич.

Отметим, что 29-летний Шабанов в составе "Легии" во всех турнирах провел 6 матчей, 22-летний Русин сыграл в 2 встречах.