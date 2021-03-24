Малиновский вошел в команду недели FIFA 21
Украинец на выходных выдал отличный матч
Компания EA Sports представила новую команду недели FIFA 21.
Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.
В число лучших 23 игроков вошел и украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский, (рейтинг - 82), который оформил гол+пас в матче Серии А против "Вероны" (2:0).
Can they shock one of England's best? ????— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) March 24, 2021
A new Europa League Road to the Final Squad Building Challenge is now available in #FUT.#FIFA21 pic.twitter.com/weVyFjMYyk
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