Малиновский вошел в команду недели FIFA 21

Компания EA Sports представила новую команду недели FIFA 21.

Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

В число лучших 23 игроков вошел и украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский, (рейтинг - 82), который оформил гол+пас в матче Серии А против "Вероны" (2:0).

