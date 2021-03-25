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Окжетпес подписал воспитанника Динамо и еще двух украинцев

Наши за границей
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Ранее один из них играл за казахстанский клуб

Окжетпес подписал воспитанника Динамо и еще двух украинцев

Новина українською

"Окжетпес" из казахстанского города Кокшетау в новом сезоне будет иметь своих болельщиков в Украине.

По информации Meta-ratings, сразу три футболиста из Украины будут выступать за казахстанский клуб. Они уже успешно прошли с "Окжетпесом" все этапы подготовки в Турции.

26-летний защитник Игорь Дуць, который прошлый осенью играл за львовский "Рух". Дмитрий Рыжук - воспитанник киевского "Динамо", ранее защищавший цвета белорусского "Mинска" (оба-экс-игроки молодежной сборной Украины).

И опытный универсал Виталий Гошкодеря из харьковского "Металлиста 1925". Кстати, Гошкодере уже приходилось играть за "Окжетпес" в сезоне 2017-2018 годов.

Перед "Окжетпесом" поставлена цель вернуться в элиту казахстанского футбола.

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В статье: Виталий Гошкодеря Дмитрий Рыжук Окжетпес (Казахстан) Игорь Дуць
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Источник:
Meta-ratings

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