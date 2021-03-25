Ордец: У Воронина колоссальный опыт выступлений в Европе - настоящий европеец

Украинский защитник московского "Динамо" Иван Ордец рассказал, какие обязанности в тренерском штабе команды лежат на Андрее Воронине.

"Воронин помогает в тренировках, общается с ребятами, с молодежью. Бывает, с нами тренируется. Подсказывает атакующим игрокам, как правильно открыться, как лучше сыграть.

У него же колоссальный опыт выступлений в Европе. Есть, чем поделиться с ребятами. Вокруг него всегда хорошая атмосфера. Настоящий европеец", – сказал Ордец.