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Ордец: У Воронина колоссальный опыт выступлений в Европе - настоящий европеец

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Ордец: У Воронина колоссальный опыт выступлений в Европе - настоящий европеец

sovsport.ru

Новина українською

Украинский защитник московского "Динамо" Иван Ордец рассказал, какие обязанности в тренерском штабе команды лежат на Андрее Воронине.

"Воронин помогает в тренировках, общается с ребятами, с молодежью. Бывает, с нами тренируется. Подсказывает атакующим игрокам, как правильно открыться, как лучше сыграть.

У него же колоссальный опыт выступлений в Европе. Есть, чем поделиться с ребятами. Вокруг него всегда хорошая атмосфера. Настоящий европеец", – сказал Ордец.

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В статье: Андрей Воронин Иван Ордец Динамо (Москва)
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Источник:
sovsport

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