Ордец: У Воронина колоссальный опыт выступлений в Европе - настоящий европеец
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sovsport.ru
Украинский защитник московского "Динамо" Иван Ордец рассказал, какие обязанности в тренерском штабе команды лежат на Андрее Воронине.
"Воронин помогает в тренировках, общается с ребятами, с молодежью. Бывает, с нами тренируется. Подсказывает атакующим игрокам, как правильно открыться, как лучше сыграть.
У него же колоссальный опыт выступлений в Европе. Есть, чем поделиться с ребятами. Вокруг него всегда хорошая атмосфера. Настоящий европеец", – сказал Ордец.
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