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Безус отметился голом в товарищеском матче Гента

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Роман реализовал пенальти

Безус отметился голом в товарищеском матче Гента

Новина українською

Украинский полузащитник бельгийского "Гента" Роман Безус отметился голом в товарищеском матче против "Остенде".

Украинец реализовал пенальти на 29-й минуте встречи.

В итоге завершился разгромной победой "Гента" со счетом 4:1.

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В статье: Роман Безус Гент (Бельгия)
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