Безус отметился голом в товарищеском матче Гента
Роман реализовал пенальти
Украинский полузащитник бельгийского "Гента" Роман Безус отметился голом в товарищеском матче против "Остенде".
Украинец реализовал пенальти на 29-й минуте встречи.
В итоге завершился разгромной победой "Гента" со счетом 4:1.
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