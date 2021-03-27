Роксана Малиновская: Грыжа связана с нагрузками Гасперини. Руслан порой не может заснуть после тренировок
В команде он третий или четвертый футболист с такой проблемой
Жена украинского полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского Роксана поделилась информацией из состава бергамасков:
“ - Операция Руслана... Вы очень напугали всех болельщиков.
- Грыжу обнаружили за месяц до сборной. Это случилось на последнем сборе, когда он заболел коронавирусом. Он поехал в Милан к очень опытному специалисту. Он ему сразу сказал, что это грыжа, не пришлось даже делать что-то сверхъестественное. Он забыл про эту грыжу после выхода из карантина. Воспаление прошло. Она его вообще не беспокоит.
- Что это за легендарные нагрузки Гасперини, которых все боятся?
- Вот эта грыжа, я думаю, и связана с нагрузками. В команде он третий или четвертый футболист с такой проблемой.
Тренировки очень тяжелые. Я это вижу по его состоянию - он иногда не может уснуть. Ноги крутит, при том, что у них плотный график и много турниров - и Кубок, и чемпионат, еще этот коронавирус. Все нервно, но они молодцы, держатся.
- Ощущается, что Руслан становится важным игроком для Аталанты?
- Да, потому что он стал больше играть. Я заметила такие комментарии, что он должен играть в старте, он не заслужил замену. Люди стали вот так уже требовать, чтобы он играл.
- А тренер о чем разговаривает с Русланом?
- В основном сейчас после каждой игры он доволен, он его хвалит. Единственное, за какие-то моменты он может ему рассказать, чтобы он избегал каких-то ошибок в дальнейших матчах. Я рада, что Руслан сейчас имеет такую школу.
- Он нечасто попадает в стартовый состав. Что по этому поводу говорит Руслан?
- Это никак не связано с тем, что тренер им недоволен. Просто есть очень хороший выбор. Все футболисты на его позиции находятся в оптимальных физических кондициях. Но в последнее время тренер больше отдает предпочтение Руслану. Если на замену, то он выходит первый. Я думаю, он им доволен. Он видит его отношение, в первую очередь. Потому что Руслан никогда не показывает своего недовольства”, - рассказала Роксана Малиновская.
На счету Руслана в этом сезоне четыре гола и четыре ассиста в 32 матчах во всех турнирах за "Аталанту".
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