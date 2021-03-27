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Роксана Малиновская: Грыжа связана с нагрузками Гасперини. Руслан порой не может заснуть после тренировок

Наши за границей
(2 голосов)

В команде он третий или четвертый футболист с такой проблемой

Роксана Малиновская: Грыжа связана с нагрузками Гасперини. Руслан порой не может заснуть после тренировок

Новина українською

Жена украинского полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского Роксана поделилась информацией из состава бергамасков:

- Операция Руслана... Вы очень напугали всех болельщиков.

- Грыжу обнаружили за месяц до сборной. Это случилось на последнем сборе, когда он заболел коронавирусом. Он поехал в Милан к очень опытному специалисту. Он ему сразу сказал, что это грыжа, не пришлось даже делать что-то сверхъестественное. Он забыл про эту грыжу после выхода из карантина. Воспаление прошло. Она его вообще не беспокоит.

- Что это за легендарные нагрузки Гасперини, которых все боятся?

- Вот эта грыжа, я думаю, и связана с нагрузками. В команде он третий или четвертый футболист с такой проблемой.

Тренировки очень тяжелые. Я это вижу по его состоянию - он иногда не может уснуть. Ноги крутит, при том, что у них плотный график и много турниров - и Кубок, и чемпионат, еще этот коронавирус. Все нервно, но они молодцы, держатся.

- Ощущается, что Руслан становится важным игроком для Аталанты?

- Да, потому что он стал больше играть. Я заметила такие комментарии, что он должен играть в старте, он не заслужил замену. Люди стали вот так уже требовать, чтобы он играл.

- А тренер о чем разговаривает с Русланом?

- В основном сейчас после каждой игры он доволен, он его хвалит. Единственное, за какие-то моменты он может ему рассказать, чтобы он избегал каких-то ошибок в дальнейших матчах. Я рада, что Руслан сейчас имеет такую школу.

- Он нечасто попадает в стартовый состав. Что по этому поводу говорит Руслан?

- Это никак не связано с тем, что тренер им недоволен. Просто есть очень хороший выбор. Все футболисты на его позиции находятся в оптимальных физических кондициях. Но в последнее время тренер больше отдает предпочтение Руслану. Если на замену, то он выходит первый. Я думаю, он им доволен. Он видит его отношение, в первую очередь. Потому что Руслан никогда не показывает своего недовольства”, - рассказала Роксана Малиновская.

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На счету Руслана в этом сезоне четыре гола и четыре ассиста в 32 матчах во всех турнирах за "Аталанту".

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Роксана Малиновская
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
27.03.2021 в 21:54
Цей Гасперіні якийсь садист.
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