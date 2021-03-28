Олейник: Финляндия умеет терпеть и играет вторым номером
Слово для игрока, играющего в чемпионате Финляндии
Украинский легионер финского "СИКа" Денис Олейник поделился мнением на счет возможного хода матча отбора на ЧМ-2022 между сборными Украины и Финляндии:
“Команда на подъеме. Сборная Финляндии вышла на чемпионат Европы. Недавно они обыграли Францию, и результаты за последние два года подтверждают мои слова о том, что Финляндия на подъеме.
Это очень сильный соперник, к которому нужно подойти очень серьезно. Финляндия - организованная и дисциплинированная команда, которая играет в очень компактный футбол. Они умеют терпеть, играют в основном вторым номером и используют пространство при отборе мяча, Пукки хорошо использует пространство и партнеры стараются его всегда найти.
Самое сильное оружие – это Пукки, к нему нужно отнестись очень внимательно, он практически в каждой игре забивает. Считаю, плюс для сборной Украины – это отсутствие вратаря Градецки, который травмирован.
Финляндия славится командной игрой, организацией, они бьются на поле. Я думаю, что игроки сборной Украины и тренерский штаб понимают, что нужно отнестись к сопернику очень серьезно.
В Финляндии знают и уважают сборную Украины, постоянно следят за ней, знают многих игроков, поэтому к нашей команде большое уважение и большой интерес.
Я верю в победу Украины и искренне желаю ей этого”, - сказал Денис
Отметим, что в 2010-2011 гг. и в 2014-2015 гг. Олейник провел в общей сложности 12 матчей в составе сборной Украины. Сейчас бывший игрок "Металлиста", "Днепра", "Десны" и "Динамо" выступает за середняк финской Вейккауслиги "СИК".
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