Олейник: Финляндия умеет терпеть и играет вторым номером

Украинский легионер финского "СИКа" Денис Олейник поделился мнением на счет возможного хода матча отбора на ЧМ-2022 между сборными Украины и Финляндии:

“Команда на подъеме. Сборная Финляндии вышла на чемпионат Европы. Недавно они обыграли Францию, и результаты за последние два года подтверждают мои слова о том, что Финляндия на подъеме.

Это очень сильный соперник, к которому нужно подойти очень серьезно. Финляндия - организованная и дисциплинированная команда, которая играет в очень компактный футбол. Они умеют терпеть, играют в основном вторым номером и используют пространство при отборе мяча, Пукки хорошо использует пространство и партнеры стараются его всегда найти.

Самое сильное оружие – это Пукки, к нему нужно отнестись очень внимательно, он практически в каждой игре забивает. Считаю, плюс для сборной Украины – это отсутствие вратаря Градецки, который травмирован.

Финляндия славится командной игрой, организацией, они бьются на поле. Я думаю, что игроки сборной Украины и тренерский штаб понимают, что нужно отнестись к сопернику очень серьезно.

В Финляндии знают и уважают сборную Украины, постоянно следят за ней, знают многих игроков, поэтому к нашей команде большое уважение и большой интерес.

Я верю в победу Украины и искренне желаю ей этого”, - сказал Денис