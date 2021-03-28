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Гранада заинтересована в трансфере Лунина

Наши за границей
(1 голосов)

Клуб ищет замену своему голкиперу. Украинец в списке кандидатов

Гранада заинтересована в трансфере Лунина

фото - Getty Images

Новина українською

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин может перейти в "Гранаду". Об этом сообщает испанское издание Grada3. Руководство "Гранады" ищет замену для португальского вратаря Руя Силвы, который покинет команду летом.

По информации источника, 22-летний украинец входит в шорт-лист потенциальных кандидатов. В списке также есть такие имена: вратарь "Севильи" Томаш Вацлик и голкипер "Бешикташа" Утку Ювакуран.

В нынешней кампании Лунин провел лишь один матч в футболке первой команды "Реала" (в Кубке Испании против "Алькояно")

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В статье: Гранада (Испания) Андрей Лунин Руй Силва
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Источник:
Grada3

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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
28.03.2021 в 22:55
Ще там на банці буде сидіти?
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Віктор Бокасса (Betwmount)
28.03.2021 в 22:34
Та хоч хто небудь.
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Serega1111 (Киев)
28.03.2021 в 22:45
Куда-нибудь все таки не надо. Куда-нибудь он два раза в аренду сходил. Но найти команду, где он будет востребован в качестве основного кипера, думаю еще можно
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