Гранада заинтересована в трансфере Лунина
Клуб ищет замену своему голкиперу. Украинец в списке кандидатов
фото - Getty Images
Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин может перейти в "Гранаду". Об этом сообщает испанское издание Grada3. Руководство "Гранады" ищет замену для португальского вратаря Руя Силвы, который покинет команду летом.
По информации источника, 22-летний украинец входит в шорт-лист потенциальных кандидатов. В списке также есть такие имена: вратарь "Севильи" Томаш Вацлик и голкипер "Бешикташа" Утку Ювакуран.
В нынешней кампании Лунин провел лишь один матч в футболке первой команды "Реала" (в Кубке Испании против "Алькояно")
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Источник:Grada3
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
28.03.2021 в 22:55
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Віктор Бокасса (Betwmount)
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Serega1111 (Киев)
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