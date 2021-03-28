Гранада заинтересована в трансфере Лунина

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин может перейти в "Гранаду". Об этом сообщает испанское издание Grada3. Руководство "Гранады" ищет замену для португальского вратаря Руя Силвы, который покинет команду летом.

По информации источника, 22-летний украинец входит в шорт-лист потенциальных кандидатов. В списке также есть такие имена: вратарь "Севильи" Томаш Вацлик и голкипер "Бешикташа" Утку Ювакуран.

В нынешней кампании Лунин провел лишь один матч в футболке первой команды "Реала" (в Кубке Испании против "Алькояно")