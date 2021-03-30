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Украинский защитник пополнил ряды чемпиона Таджикистана

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Контракт подписан до конца сезона

Украинский защитник пополнил ряды чемпиона Таджикистана

Фото: ФК Истиклол

Новина українською

Украинский защитник Андрей Мищенко подписал контракт с клубом "Истиклол" из Душанбе.

29-летний футболист стал игроком "Истиклола" на правах свободного агента.

Контракт подписан до конца сезона.

Отметим, что ранее Андрей выступал за "Горняк-Спорт", алчевскую "Сталь", "Севастополь", донецкий "Олимпик", "Маккаби" (Нетания), "Хапоэль" (Ашкелон), одесский "Черноморец" и "СКА-Хабаровск". Последним клубом Мищенко был казахстанский "Окжетпес", в составе которого он был с февраля по июль 2020 года.

Добавим, что в прошлом сезоне "Истиклол" занял 1-е место в турнирной таблице Высшей лиге Таджикистана. Первый свой матч в текущем сезоне команда из "Душанбе" сыграет на выезде 4 апреля с "Куктош".

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В статье: Андрей Мищенко Истиклол (Душанбе)
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Источник:
Истиклол

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