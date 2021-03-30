Гасперини объяснил, какую опасность в себе нес выход Коваленко на замену

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини поделился мнением о комплектации команды.

"У команды очень прочный костяк, и есть возможность улучшить его благодаря наработкам на тренировках. Нам не нужны трансферы в последний момент, они не функциональны. Правильно были оформлены переходы Ромеро, Мэле. Пессины.

Я относительно доволен работой на трансферном рынке. Наши цели ясны. Скажем так, они лежат на столе. Я больше не хочу слышать, что сложно улучшить команду, потому что все можно усовершенствовать. Конечно, на таком уровне это сложно сделать, если вы думаете о ставке на незнакомцев.

Нам нужны игроки, которые уже возможно знакомы с итальянским чемпионатом. Здесь нет путаницы. Нужно иметь баланс во всех линиях по числу футболистов.

В Вероне мы играли с четырьмя атакующими игроками. Это больше исключение, чем привычная вещь. Затем вышли Пашалич, Иличич и Коваленко. И на скамейке запасных был Ламмерс. Здесь есть отличные ребята, но такие ситуации очень опасны для тренера. Восемь атакующих игроков - это слишком много. И Гомеса больше нет", - сказал Гасперини в интервью L’Eco di Bergamo.