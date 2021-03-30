Федецкий: Тимощук – патриот Украины. Его работа в Зените - это больше личное

Экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий высказал свое мнение о работе Анатолия Тимощука в российском "Зените".

"Почему Тимощук работает в "Зените" – это больше личное. Он развелся, у него сейчас другая жена – поэтому, наверное, это повлияло.

Насчет его патриотизма – критики он уже много получил. Лично зная Толика и его отношение к Украине, я считаю, что он – патриот.

Кто-то смотрит со стороны – видит какие-то общие фразы, вырванные из контекста, какие-то поступки.

Когда он играл за сборную, мы достаточно много ездили и во Львове в госпиталь, и в Киеве, после чего Толику прилетала с той стороны критика. Потом – с нашей.

Его работа в "Зените" – это личное, семейное, что он не хочет поднимать на всеобщее обозрение", – сказал Федецкий.