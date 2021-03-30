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Федецкий: Тимощук – патриот Украины. Его работа в Зените - это больше личное

Наши за границей
(3 голосов)

Артем Федецкий - о личном выборе Анатолия Тимощука

Федецкий: Тимощук – патриот Украины. Его работа в Зените - это больше личное

Новина українською

Экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий высказал свое мнение о работе Анатолия Тимощука в российском "Зените".

"Почему Тимощук работает в "Зените" – это больше личное. Он развелся, у него сейчас другая жена – поэтому, наверное, это повлияло.

Насчет его патриотизма – критики он уже много получил. Лично зная Толика и его отношение к Украине, я считаю, что он – патриот.

Кто-то смотрит со стороны – видит какие-то общие фразы, вырванные из контекста, какие-то поступки.

Когда он играл за сборную, мы достаточно много ездили и во Львове в госпиталь, и в Киеве, после чего Толику прилетала с той стороны критика. Потом – с нашей.

Его работа в "Зените" – это личное, семейное, что он не хочет поднимать на всеобщее обозрение", – сказал Федецкий.

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В статье: Артем Федецкий Анатолий Тимощук Зенит (Санкт-Петербург)
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Источник:
Youtube-канал Sport Arena

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Комментарии (17)
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мы за динамо (киев)
30.03.2021 в 22:12
ну чого, сєлєзню-кармільцу така мудня в саме те дупло. заходить без кефіру.
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
30.03.2021 в 21:56
Да про зарплату он думал когда в Зенит уходил. А про патриотизм и "большое и личное" --- это для таких дешёвых статеек на "юа-футбол" .
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+1
-1
Kvartal (Кривой Рог)
30.03.2021 в 21:54
З такими "патріотами" ворогів не треба!
Ответить
+2
-1
Ramses-ua (Запорожье)
30.03.2021 в 21:39
Де коли може бути більше поваги до ворога ,чим до такого ,,патріота" .Артем,зупинись,нашо воно тобі треба
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+3
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.03.2021 в 21:29
У него реман с Дзюбой!
Ответить
+1
-3
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
30.03.2021 в 21:34
Голландський штурвал практикують?
Ответить
+1
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.03.2021 в 22:08
Верняк!
0
0
LEVgcUqs (Чернігів)
30.03.2021 в 21:19
Ну нафіга уболівальникам України якісь думки Федецького за якогось рашку Тимощука?
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+5
-2
енгельс гассанович (Тернопіль)
30.03.2021 в 21:19
Волиняк вирішив підтримати волиняка)
Ответить
+2
-2
Vantala (Kharkiv)
30.03.2021 в 21:18
Федя, я знал что с партией зеленого клоуна могут связаться только полные дауны, но чтобы болезнь проходила так тяжело... ты деградируешь на глазах.
Ответить
+5
-2
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
30.03.2021 в 21:24
І це після того, як Бєня доклав руку до знищення двох дорогих для нього клубів - Карпат і Дніпра!
Ответить
+3
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
30.03.2021 в 21:16
Ну ти й довбогйоб
Ответить
+3
-2
Весела Дача (Кривий Ріг)
30.03.2021 в 20:59
Всегда знал, шо Федя недоразвитый.
Ответить
+11
-2
Тренерую (Столица)
30.03.2021 в 20:53
Федецкий, о каком патриотизме со стороны Тимощука ты говоришь?))) Или тебе Тимощук работу предлагает в Зените, как "патриоту" - так и скажи!)))
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+13
-3
avatar
Бузувір (Київ)
30.03.2021 в 20:45
Він працює на ворога, який нас вбиває, бо його особиста жона із їхнього племені. Від Федецького не очікував такого лайна.
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+18
-5
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
30.03.2021 в 21:01
Федецький Зе підтримав (і це після того, як Бєня угробив Карпати і Дніпро) і навіть ніби балотувався у депутати від зелених слуг... Що тоді ще можна казати?
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+9
-3
Очманілий Заєць (Odessa)
30.03.2021 в 21:02
Та й сам Артем нещодавно балотувався від Сук Народа.
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+11
-3


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