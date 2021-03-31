Агент Малиновского и Коваленко: У Руслана и Виктора нет проблем с методами Гасперини

Агент Сергей Серебренников рассказал о выступлениях своих клиентов Руслана Малиновского и Виктора Коваленко за "Аталанту".

"Ни Малиновский, ни Коваленко не говорили мне, что имеют проблемы с методами Гасперини. Это зависит от того, насколько разные игроки адаптируются к разным тренерам. Профессионал должен приспосабливаться.

Относительно Коваленко – у меня нет информации об аренде. Думаю, это было бы нелогично. Считаю, он входит в планы клуба. Если вы верите в игрока, ему нужно дать время адаптироваться именно в вашем клубе.