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Агент Малиновского и Коваленко: У Руслана и Виктора нет проблем с методами Гасперини

Наши за границей
(1 голосов)

Серебренников поделился информацией об украинских легионерах

Агент Малиновского и Коваленко: У Руслана и Виктора нет проблем с методами Гасперини

twitter.com/Atalanta_BC

Новина українською

Агент Сергей Серебренников рассказал о выступлениях своих клиентов Руслана Малиновского и Виктора Коваленко за "Аталанту".

"Ни Малиновский, ни Коваленко не говорили мне, что имеют проблемы с методами Гасперини. Это зависит от того, насколько разные игроки адаптируются к разным тренерам. Профессионал должен приспосабливаться.

Относительно Коваленко – у меня нет информации об аренде. Думаю, это было бы нелогично. Считаю, он входит в планы клуба. Если вы верите в игрока, ему нужно дать время адаптироваться именно в вашем клубе.

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Вокруг Малиновского всегда много слухов. Если поступит выгодное и конкретное предложение, очевидно, Аталанта рассмотрит его. Но Руслан хорошо чувствует себя в Бергамо, у него контракт до 2024 года. Предпочитаю не говорить о продлении соглашения, сейчас нет необходимости", - сказал Серебренников в интервью MinutiDiRecupero.it.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Сергей Серебренников Виктор Коваленко
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Источник:
MinutiDiRecupero.it

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
31.03.2021 в 13:53
У этого Виктора походу вообще ничего нет.
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