Филиппов рассказал, почему он не играет за Сент-Трюйден
По окончанию сезона форвард будет что-то решать
Украинский форвард "Сент-Трюйдена" Александр Филиппов рассказал о своем нынешнем положении в бельгийском клубе.
"Меня приглашали в команду как нападающего, но через пару игр мы поменяли схему – меня поставили под нападающим. Мы выиграли, а я отдал голевую передачу. После этого тренер не стал ничего менять. Сейчас новый тренер видит меня только нападающим. При этом у нас 5 форвардов, а играет только двое.
Сейчас у нас тяжелый период – нужно набирать очки, поэтому тренер особо не делает ротацию состава. Мы играем одним составом. Для каждого футболиста бывает тяжелый период, когда тренер не видит тебя в составе, ты не подходишь по его идеи.
Конечно же, это тяжело ментально и психологически доказывать на тренировках. Но ничего страшного: я верю, что можно изменить любую ситуацию. Конечно, мне не нравится, что я не играю. Я хочу играть. У нас осталось четыре важных игры. Сейчас все мысли об этих матчах. А уже в отпуске буду думать о своем будущем. Тем боле, что я полностью уже адаптирован в Бельгии", - сказал Филиппов.
Напомним, что в текущем сезоне Филиппов сыграл за "Сент-Трейден" 13 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи.
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