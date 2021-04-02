Мойес: Ярмоленко еще не готов

Главный тренер " Вест Хэма " Дэвид Мойес перед матчем АПЛ с "Вулверхэмптоном" рассказал о состоянии травмированного украинца Андрея Ярмоленко.

"Ярмоленко еще не готов, у него была травма связки колена. Мы думаем, что все не так уж и плохо, но он обратился к специалисту по этому поводу", – сказал Мойес.

Напомним, что травму Ярмоленко получил в начале февраля в матче Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" (0:1).

В середине марта Андрей даже отыграл 75 минут за молодежку "Вест Хэма", однако затем из-за этого повреждения покинул расположение сборной Украины.

Также отметим, что в нынешнем сезоне украинец сыграл за "Вест Хэм" в 20 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.