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Мойес: Ярмоленко еще не готов

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец никак не оправится после травмы

Мойес: Ярмоленко еще не готов

Новина українською

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес перед матчем АПЛ с "Вулверхэмптоном" рассказал о состоянии травмированного украинца Андрея Ярмоленко.

"Ярмоленко еще не готов, у него была травма связки колена. Мы думаем, что все не так уж и плохо, но он обратился к специалисту по этому поводу", – сказал Мойес.

Напомним, что травму Ярмоленко получил в начале февраля в матче Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" (0:1).

В середине марта Андрей даже отыграл 75 минут за молодежку "Вест Хэма", однако затем из-за этого повреждения покинул расположение сборной Украины.

Также отметим, что в нынешнем сезоне украинец сыграл за "Вест Хэм" в 20 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.

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В статье: Андрей Ярмоленко Дэвид Мойес Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
whufc

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Комментарии (5)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.04.2021 в 19:10
Кто это его ждет, аж интересно?!)))))))
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0
-3
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IM-RM-DK (Miami)
02.04.2021 в 19:15
Ревнуешь?
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
02.04.2021 в 19:53
Ты всегда такой глупый?
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+1
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.04.2021 в 19:56
Полежи, а то видать у тебя сотрясение!
0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
02.04.2021 в 20:44
Реально, дурень.
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0
0


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