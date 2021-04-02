Мойес: Ярмоленко еще не готов
Украинец никак не оправится после травмы
Главный тренер "
"Ярмоленко еще не готов, у него была травма связки колена. Мы думаем, что все не так уж и плохо, но он обратился к специалисту по этому поводу", – сказал Мойес.
Напомним, что травму Ярмоленко получил в начале февраля в матче Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" (0:1).
В середине марта Андрей даже отыграл 75 минут за молодежку "Вест Хэма", однако затем из-за этого повреждения покинул расположение сборной Украины.
Также отметим, что в нынешнем сезоне украинец сыграл за "Вест Хэм" в 20 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.
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