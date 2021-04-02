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Тренер Легии рассказал, почему Русин не играет за польскую команду

Наши за границей
(1 голосов)

Все сложно в первой команде, и в дубле

Тренер Легии рассказал, почему Русин не играет за польскую команду

twitter.com/LegiaNet

Новина українською

Главный тренер "Легии" Чеслав Михневич рассказал о непростой адаптации арендованного у "Динамо" форварда Назария Русина.

"Русин находится в новой команде и в совершенно другом окружении. Он пропустил сборы, и пока знакомится с клубом, игроками и самим собой. Сейчас он играет не так часто, но мы хотим, чтобы он играл как можно больше, и такая возможность у него будет.

Проблема также в том, что он не является гражданином ЕС. Но правила таковы, что только один игрок не из ЕС может играть в матчах дубля.

Я хочу, чтобы Назарий постоянно играл за резервистов, чтобы вспомнил, как играть и как забивать. Посмотрим на него в ближайшем матче резервистов" - сказал Михневич.

Напомним, что "Легия" арендовала Русина зимой, однако на данный момент форвард сыграл за польскую команду только один матч в Кубке.

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В статье: Легия (Варшава) Назарий Русин
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Источник:
legia.com

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Комментарии (1)
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yurets87 (запоріжжя)
03.04.2021 в 00:15
Заря должна подсуетится
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