Тренер Легии рассказал, почему Русин не играет за польскую команду
Все сложно в первой команде, и в дубле
twitter.com/LegiaNet
Главный тренер "Легии" Чеслав Михневич рассказал о непростой адаптации арендованного у "
"Русин находится в новой команде и в совершенно другом окружении. Он пропустил сборы, и пока знакомится с клубом, игроками и самим собой. Сейчас он играет не так часто, но мы хотим, чтобы он играл как можно больше, и такая возможность у него будет.
Проблема также в том, что он не является гражданином ЕС. Но правила таковы, что только один игрок не из ЕС может играть в матчах дубля.
Я хочу, чтобы Назарий постоянно играл за резервистов, чтобы вспомнил, как играть и как забивать. Посмотрим на него в ближайшем матче резервистов" - сказал Михневич.
Напомним, что "Легия" арендовала Русина зимой, однако на данный момент форвард сыграл за польскую команду только один матч в Кубке.
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