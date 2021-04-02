Тренер Легии рассказал, почему Русин не играет за польскую команду

Главный тренер "Легии" Чеслав Михневич рассказал о непростой адаптации арендованного у " Динамо " форварда Назария Русина.

"Русин находится в новой команде и в совершенно другом окружении. Он пропустил сборы, и пока знакомится с клубом, игроками и самим собой. Сейчас он играет не так часто, но мы хотим, чтобы он играл как можно больше, и такая возможность у него будет.

Проблема также в том, что он не является гражданином ЕС. Но правила таковы, что только один игрок не из ЕС может играть в матчах дубля.

Я хочу, чтобы Назарий постоянно играл за резервистов, чтобы вспомнил, как играть и как забивать. Посмотрим на него в ближайшем матче резервистов" - сказал Михневич.