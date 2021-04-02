Don Balоn: Тоттенхэм и Боруссия Дортмунд проявляют интерес к Лунину
И речь не только об аренде
Marca
Украинский голкипер "
Как сообщает Don Balоn, Лунин понимает, что вряд ли выиграет конкуренцию у Тибо Куртуа и поэтому готов снова отправиться в аренду, при этом не исключается вариант с зарубежным клубом.
Также источник пишет, что кипером интересуются "Тоттенхэм" и дортмундская "Боруссия". Причем речь идет не только об аренде, но и о потенциальном полноценном трансфере.
Впрочем, все будет зависеть от того, насколько интерес перерастет в конкретные предложения.
Президент "сливочных" Флорентино Перес готов рассмотреть переход Лунина, если по нему поступит действительно хорошее предложение.
Также не будет против трансфера и Зинедин Зидан, однако при этом наставник команды настаивает на том, чтобы на замену Лунину был куплен другой кипер, так как тренер на данный момент не доверяет голкиперам из молодежной и юношеских команд.
Напомним, что в нынешнем сезоне Лунин провел за "Реал" один матч в Кубке Испании против "Алькояно" (1:2).
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