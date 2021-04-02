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Don Balоn: Тоттенхэм и Боруссия Дортмунд проявляют интерес к Лунину

Наши за границей
(2 голосов)

И речь не только об аренде

Don Balоn: Тоттенхэм и Боруссия Дортмунд проявляют интерес к Лунину

Marca

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин летом может сменить клубную прописку.

Как сообщает Don Balоn, Лунин понимает, что вряд ли выиграет конкуренцию у Тибо Куртуа и поэтому готов снова отправиться в аренду, при этом не исключается вариант с зарубежным клубом.

Также источник пишет, что кипером интересуются "Тоттенхэм" и дортмундская "Боруссия". Причем речь идет не только об аренде, но и о потенциальном полноценном трансфере.

Впрочем, все будет зависеть от того, насколько интерес перерастет в конкретные предложения.

Президент "сливочных" Флорентино Перес готов рассмотреть переход Лунина, если по нему поступит действительно хорошее предложение.

Также не будет против трансфера и Зинедин Зидан, однако при этом наставник команды настаивает на том, чтобы на замену Лунину был куплен другой кипер, так как тренер на данный момент не доверяет голкиперам из молодежной и юношеских команд.

Напомним, что в нынешнем сезоне Лунин провел за "Реал" один матч в Кубке Испании против "Алькояно" (1:2).

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Реал (Мадрид) Тоттенхэм (Лондон) Андрей Лунин
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Источник:
Don Balоn

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Комментарии (3)
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Барселиниус (землянин)
02.04.2021 в 23:09
Там тоже будут свои алькояны.
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+1
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oda1979 (Запорожье)
02.04.2021 в 23:08
Оно Лунину надо? Игроком интересуются ведущие клубы из чемпионатов Марса и Венеры. Если переходить, то только туда
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Michael-K (Івано-Франківськ)
03.04.2021 в 00:48
Ти що куриш, де траву береш? Здай точку...)))
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