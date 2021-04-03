  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Малиновский третий раз подряд выйдет в старте Аталанты, Коваленко - в запасе
В тренде

Малиновский третий раз подряд выйдет в старте Аталанты, Коваленко - в запасе

Наши за границей
(1 голосов)

Бергамаски сыграют против середняка чемпионата

Малиновский третий раз подряд выйдет в старте Аталанты, Коваленко - в запасе

Аталанта/Автор невідомий

Новина українською

В рамках 29-го тура Серии А "Аталанта" на своем поле примет "Удинезе". В основной одинадцятке хозяев появится украинец Руслан Малиновский, а его соотечественник Виктор Коваленко начнет игру на скамейке запасных.

Это третий подряд старт для Малиновского за бергамасков, и вообще шестое появление с первых минут за последние 18 дней. Еще трижды он сыграл полные матчи в составе Национальной сборной Украины. Для Коваленко же это восьмой раз, когда он начинает поединок со скамейки запасных. В его активе пока только четыре сыграны минуты под руководством Джан Пьеро Гасперини.

Матч между "Аталантой" и "Удинезе" начнется в 16:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Виктор Коваленко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
03.04.2021 в 15:41
Полєнко знову не зіграє. Горе.
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...