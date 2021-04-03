Малиновский третий раз подряд выйдет в старте Аталанты, Коваленко - в запасе
Бергамаски сыграют против середняка чемпионата
Аталанта/Автор невідомий
В рамках 29-го тура Серии А "Аталанта" на своем поле примет "Удинезе". В основной одинадцятке хозяев появится украинец Руслан Малиновский, а его соотечественник Виктор Коваленко начнет игру на скамейке запасных.
Это третий подряд старт для Малиновского за бергамасков, и вообще шестое появление с первых минут за последние 18 дней. Еще трижды он сыграл полные матчи в составе Национальной сборной Украины. Для Коваленко же это восьмой раз, когда он начинает поединок со скамейки запасных. В его активе пока только четыре сыграны минуты под руководством Джан Пьеро Гасперини.
Матч между "Аталантой" и "Удинезе" начнется в 16:00.
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