Яремчук: Динамо меня выбросило на улицу, поэтому переход в Шахтер для меня - не табу

Нападающий бельгийского "Гента" и Национальной сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал возможность трансфера в "Шахтер":

" – Украинские эксперты говорят, что Яремчук - идеальный нападающий для" Шахтера ". Могло бы когда-нибудь такое случиться?

– Хороший вопрос. Почему нет. Никто не знает, как сложится жизнь.

– То есть для тебя, воспитанника "Динамо", тема "Шахтера - не табу?

– Нет, не табу. Меня "Динамо", можно сказать, выбросило на улицу. Еще заработало на мне деньги. Я считаю "Шахтер" топ-клубом Европы. Почему нет? Посмотрим.

- А в УПЛ ты готов вернуться?

– У меня есть амбиции выиграть что-то в Украине, чтобы доказать. Но на данный момент моя карьера развивается так", - сказал Яремчук.