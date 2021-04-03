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Яремчук: Динамо меня выбросило на улицу, поэтому переход в Шахтер для меня - не табу

Наши за границей
(2 голосов)

Форвард хочет доказать свою состоятельность в Украине

Яремчук: Динамо меня выбросило на улицу, поэтому переход в Шахтер для меня - не табу

Новина українською

Нападающий бельгийского "Гента" и Национальной сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал возможность трансфера в "Шахтер":

" – Украинские эксперты говорят, что Яремчук - идеальный нападающий для" Шахтера ". Могло бы когда-нибудь такое случиться?

– Хороший вопрос. Почему нет. Никто не знает, как сложится жизнь.

То есть для тебя, воспитанника "Динамо", тема "Шахтера - не табу?

– Нет, не табу. Меня "Динамо", можно сказать, выбросило на улицу. Еще заработало на мне деньги. Я считаю "Шахтер" топ-клубом Европы. Почему нет? Посмотрим.

- А в УПЛ ты готов вернуться?

– У меня есть амбиции выиграть что-то в Украине, чтобы доказать. Но на данный момент моя карьера развивается так", - сказал Яремчук.

Отметим, что Роман является воспитанником львовских "Карпат", откуда в возрасте 12 лет перешел в академию столичного "Динамо". После нескольких лет в структуре киевлян он провел пол сезона в "Александрии" на правах аренды, а затем получил возможность сыграть в основной команде "бело-синих".

Всего за "Динамо" провел 609 минут на поле за 11 матча, не отметившись результативными действиями.

В августе 2017 году "Гент" выкупил контракт украинского форварда за 2 млн евро. На данный момент на счету Яремчука в составе бельгийского клуба 56 голов и 15 ассистов в 143 матчах. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 13 млн евро.

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В статье: Роман Яремчук Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
BurBuzz

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Комментарии (2)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
03.04.2021 в 16:19
Завжди відчував, що Яремчук - гнила людина; виявилося, що саме так воно і є.
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0
-1
Сеш (Дніпро)
03.04.2021 в 16:15
Что за фраза. Динамо выбросило на улицу. Тоесть продав Роналду в Ювентус, Реал того выбросил на улицу????!!?!
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0
-1


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