Яремчук: Динамо меня выбросило на улицу, поэтому переход в Шахтер для меня - не табу
Форвард хочет доказать свою состоятельность в Украине
Нападающий бельгийского "Гента" и Национальной сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал возможность трансфера в "Шахтер":
" – Украинские эксперты говорят, что Яремчук - идеальный нападающий для" Шахтера ". Могло бы когда-нибудь такое случиться?
– Хороший вопрос. Почему нет. Никто не знает, как сложится жизнь.
– То есть для тебя, воспитанника "Динамо", тема "Шахтера - не табу?
– Нет, не табу. Меня "Динамо", можно сказать, выбросило на улицу. Еще заработало на мне деньги. Я считаю "Шахтер" топ-клубом Европы. Почему нет? Посмотрим.
- А в УПЛ ты готов вернуться?
– У меня есть амбиции выиграть что-то в Украине, чтобы доказать. Но на данный момент моя карьера развивается так", - сказал Яремчук.
Отметим, что Роман является воспитанником львовских "Карпат", откуда в возрасте 12 лет перешел в академию столичного "Динамо". После нескольких лет в структуре киевлян он провел пол сезона в "Александрии" на правах аренды, а затем получил возможность сыграть в основной команде "бело-синих".
Всего за "Динамо" провел 609 минут на поле за 11 матча, не отметившись результативными действиями.
В августе 2017 году "Гент" выкупил контракт украинского форварда за 2 млн евро. На данный момент на счету Яремчука в составе бельгийского клуба 56 голов и 15 ассистов в 143 матчах. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 13 млн евро.
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