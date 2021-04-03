Вколотил издалека. ВИДЕО, как Соболь забил за Брюгге в матче против команды Макаренко

Эдуард Соболь вышел в основе "Брюгге" на матч против "Кортрейка". И уже в середине первого тайма защитник сборной Украины оказался в объятиях партнеров. На тот момент его команда уступала со счетом 0:1. На 21-й минуте "Брюгге" заработал угловой, после подачи которого мяч отлетел на линию штрафной площади. А там как раз караулил Соболь, который нанес идеальный удар слета. На перерыв команды ушли при счете 1:1.

Добавим, что в текущем сезоне это 23-й матч для Соболя в рамках чемпионата Бельгии. В марте он принял участие в одном из трех поединков сборной Украины - против Финляндии. К слову, в заявке "Кортрейка" присутствует Евгений Макаренко, он начал игру на скамейке запасных.