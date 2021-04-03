  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Вколотил издалека. ВИДЕО, как Соболь забил за Брюгге в матче против команды Макаренко
В тренде

Вколотил издалека. ВИДЕО, как Соболь забил за Брюгге в матче против команды Макаренко

Наши за границей
(1 голосов)

Второй гол Эдуарда в сезоне!

Вколотил издалека. ВИДЕО, как Соболь забил за Брюгге в матче против команды Макаренко

Фото: Club Brugge KV

Новина українською

Эдуард Соболь вышел в основе "Брюгге" на матч против "Кортрейка". И уже в середине первого тайма защитник сборной Украины оказался в объятиях партнеров. На тот момент его команда уступала со счетом 0:1. На 21-й минуте "Брюгге" заработал угловой, после подачи которого мяч отлетел на линию штрафной площади. А там как раз караулил Соболь, который нанес идеальный удар слета. На перерыв команды ушли при счете 1:1.

Добавим, что в текущем сезоне это 23-й матч для Соболя в рамках чемпионата Бельгии. В марте он принял участие в одном из трех поединков сборной Украины - против Финляндии. К слову, в заявке "Кортрейка" присутствует Евгений Макаренко, он начал игру на скамейке запасных.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Брюгге Эдуард Соболь
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
FC Energy (Новая Каховка)
03.04.2021 в 23:04
Когда они начнут так за сборную забивать?
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...