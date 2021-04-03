  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Артем Фаворов забил за Залаэгерсег в чемпионате Венгрии
В тренде

Артем Фаворов забил за Залаэгерсег в чемпионате Венгрии

Наши за границей
(1 голосов)

Гол украинца упрочил преимущество хозяев

Артем Фаворов забил за Залаэгерсег в чемпионате Венгрии

ФК Залаегерсег / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Украинец Артем Фаворов отметился результативным действием в матче 27-го тура чемпионата Венгрии. Его команда "Залаэгерсег" принимала на своем поле "Диошдьор" и победила 2:0. Фаворов упрочил преимущество хозяев – сделал счет 2:0 на 87-й минуте.

Для Фаворова в этом сезоне это 22-й матч за свою команду и шестой результативный удар. Также сыграл один матч в Кубке Венгрии. За "Залаэгерсег" Артем выступает с августа 2020-го года на правах аренды от "Академии Пушкаша".

После 27-ми сыгранных поединков "Залаэгерсег" Артема Фаворова идет на десятой строчке турнирной таблицы чемпионата Венгрии (среди двенадцати команд).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Фаворов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...