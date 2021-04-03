Артем Фаворов забил за Залаэгерсег в чемпионате Венгрии
Гол украинца упрочил преимущество хозяев
ФК Залаегерсег / Автор невідомий
Украинец Артем Фаворов отметился результативным действием в матче 27-го тура чемпионата Венгрии. Его команда "Залаэгерсег" принимала на своем поле "Диошдьор" и победила 2:0. Фаворов упрочил преимущество хозяев – сделал счет 2:0 на 87-й минуте.
Для Фаворова в этом сезоне это 22-й матч за свою команду и шестой результативный удар. Также сыграл один матч в Кубке Венгрии. За "Залаэгерсег" Артем выступает с августа 2020-го года на правах аренды от "Академии Пушкаша".
После 27-ми сыгранных поединков "Залаэгерсег" Артема Фаворова идет на десятой строчке турнирной таблицы чемпионата Венгрии (среди двенадцати команд).
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