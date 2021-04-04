Соболь признан лучшим игроком матча против Кортрейка

В 32-м туре Лиги Жюпиле "Кортрейк" на своем поле принимал лидера чемпионата "Брюгге". Весь матч на левом фланге обороны гостей провел игрок Национальной сборной Украины Эдуард Соболь.

На 21-й минуте встречи он отметился в воротах соперника, мощно пробив из-за пределов штрафной , сравняв счет. Также он исполнил еще два удара, два раза выиграл борьбу в воздухе и девять раз отобрал мяч (следующий показатель на две команды - три лишения круглого снаряда соперника). Общая оценка от WhoScored - 8,5, SofaScore тоже поставил балл 8,5.

Отметим, что соотечественник Соболя Евгений Макаренко тоже сыграл во встрече, появившись на поле на 66-й минуте. Его старания WhoScored оценил в 6,14.

После этой победы "Брюгге" опережает второй "Антерверпен" на 19 очков.