Соболь признан лучшим игроком матча против Кортрейка
Мощный поединок от украинца
Брюгге/Автор невідомий
В 32-м туре Лиги Жюпиле "Кортрейк" на своем поле принимал лидера чемпионата "Брюгге". Весь матч на левом фланге обороны гостей провел игрок Национальной сборной Украины Эдуард Соболь.
На 21-й минуте встречи он отметился в воротах соперника,
Отметим, что соотечественник Соболя Евгений Макаренко тоже сыграл во встрече, появившись на поле на 66-й минуте. Его старания WhoScored оценил в 6,14.
После этой победы "Брюгге" опережает второй "Антерверпен" на 19 очков.
Популярное сейчас
- Без Цыганкова, но с Бесединым. Динамо объявило заявку на матч с Александрией
- Неправомерный гол Десны и отсутствие пенальти в пользу Зари. О судействе матчей УПЛ
- Экс-форвард Шахтера вывел свой клуб в Серию В за шесть туров до завершения чемпионата
- Тренер Легии рассказал, почему Русин не играет за польскую команду
- Она сказала да! Монфис сделал предложение Свитолиной
- Вратарь Ливерпуля сбрил бороду и оставил роскошные усы. ФОТО