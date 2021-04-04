Яремчук рассказал, почему Гент не продал его зимой
И когда клуб готов отпустить его
фото - ФК Гент / автор - невідомий
Нападающий сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук рассказал детали трансферной саги вокруг него:
“ – В прошлом году до зимы я забил 18 голов. Полгода я играл с проблемой в ахилле. Нужна была операция. Я это понимал и, наверное, сделал ошибку, что продолжал играть. Сезон классно складывался, нужно было продолжать. Если о себе заявлю - смогу перейти в другую команду. С другой стороны я думал, что не смогу перейти в другую команду, если у меня болит нога.
В декабре мне сделали укол в травмированное место, и все стало еще хуже. После отпуска, который был в декабре, я даже бегать не мог. Я решился на операцию. Президент мне сказал, что если бы не операция, то можно было продать меня в другой клуб, ведь предложения были. Он пообещал, что продаст меня летом после чемпионата Европы”, - сказал Яремчук.
В этом сезоне Роман провел 34 матча во всех турнирах, отметившись 18-ю голами и пятью ассистами. Также в его активе два мяча и одна результативная передача в составе сборной Украины с октября прошлого года.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 25-летнего нападающего в 13 млн евро. Отметим, что в конце февраля Яремчук продлил контракт с "Гентом" на улучшенных условиях до лета 2025-го.
Популярное сейчас
- Неправомерный гол Десны и отсутствие пенальти в пользу Зари. О судействе матчей УПЛ
- Вколотил издалека. ВИДЕО, как Соболь забил за Брюгге в матче против команды Макаренко
- Десна - Олимпик 2:0. Снова проблема в судьях?
- Новый ценник на Тобиаса и предметный интерес к Жерсону. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Экс-звезда Серии А арестован за избиение отца в пьяном виде. ВИДЕО
- Вратарь Ливерпуля сбрил бороду и оставил роскошные усы. ФОТО