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Яремчук рассказал, почему Гент не продал его зимой

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И когда клуб готов отпустить его

Яремчук рассказал, почему Гент не продал его зимой

фото - ФК Гент / автор - невідомий

Новина українською

Нападающий сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук рассказал детали трансферной саги вокруг него:

“ – В прошлом году до зимы я забил 18 голов. Полгода я играл с проблемой в ахилле. Нужна была операция. Я это понимал и, наверное, сделал ошибку, что продолжал играть. Сезон классно складывался, нужно было продолжать. Если о себе заявлю - смогу перейти в другую команду. С другой стороны я думал, что не смогу перейти в другую команду, если у меня болит нога.

В декабре мне сделали укол в травмированное место, и все стало еще хуже. После отпуска, который был в декабре, я даже бегать не мог. Я решился на операцию. Президент мне сказал, что если бы не операция, то можно было продать меня в другой клуб, ведь предложения были. Он пообещал, что продаст меня летом после чемпионата Европы”, - сказал Яремчук.

В этом сезоне Роман провел 34 матча во всех турнирах, отметившись 18-ю голами и пятью ассистами. Также в его активе два мяча и одна результативная передача в составе сборной Украины с октября прошлого года.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 25-летнего нападающего в 13 млн евро. Отметим, что в конце февраля Яремчук продлил контракт с "Гентом" на улучшенных условиях до лета 2025-го.

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В статье: Роман Яремчук
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Источник:
BurBuzz

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Комментарии (6)
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prostors (Вольногорск)
04.04.2021 в 10:12
Купите вы в Шахтер этого чмошника. Надоело. Он просится а вы мычите.
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0
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
04.04.2021 в 09:30
Гент вже боїться "викинуть на вулицю" , а то ще в " но то расізм" звинуватять ...
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+2
-2
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
04.04.2021 в 09:23
Рому все обижают, а он звезда - даже самому Казахстану забил. Вот бы в шахту на многомиллионную зарплату, так нет же, маринуют в какой-то Бельгии
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+4
-2
aleks68
04.04.2021 в 09:30
чучело когда же наконец-то купят хвалёных "звёзд" динамо?неужели найдутся идиоты?
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+1
-4
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
04.04.2021 в 10:07
Чучело - это ты опять папке своему пишешь под моим комментом, тупорылое? Вообще-то Яремчука Динамо продавало, но зачем такие подробности для дблаблдь с iq 68 ? :)))))
+1
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
04.04.2021 в 10:09
нет, не найдутся - они покупают игроков в Бразилии.
+1
0


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