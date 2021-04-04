Яремчук рассказал, почему Гент не продал его зимой

Нападающий сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук рассказал детали трансферной саги вокруг него:

“ – В прошлом году до зимы я забил 18 голов. Полгода я играл с проблемой в ахилле. Нужна была операция. Я это понимал и, наверное, сделал ошибку, что продолжал играть. Сезон классно складывался, нужно было продолжать. Если о себе заявлю - смогу перейти в другую команду. С другой стороны я думал, что не смогу перейти в другую команду, если у меня болит нога.

В декабре мне сделали укол в травмированное место, и все стало еще хуже. После отпуска, который был в декабре, я даже бегать не мог. Я решился на операцию. Президент мне сказал, что если бы не операция, то можно было продать меня в другой клуб, ведь предложения были. Он пообещал, что продаст меня летом после чемпионата Европы”, - сказал Яремчук.