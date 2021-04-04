Малиновский вошел в двойку лучших игроков поединка против Удинезе

В рамках 29-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на стадионе в Бергамо принимала "Удинезе". 78 минут на поле в составе хозяев провел украинец Руслан Малиновский.

Полузащитник отличился двумя ассистами . В первом тайме с его паса забил Муриель, который с двумя взятием ворот стал лучший игроком матча. А после перерыва украинец помог забить Сапате.

Также Руслан четыре раза пробил по воротам, по одному разу удачно обыграл соперника и отобрал у него мяч, по два раза подал угловой и был лишен круглого снаряда. Общая оценка от WhoScored - 8,25. Только у автора дубля Муриеля больше - 8,87. SofaScore оценил старания украинца в 8,4.

Отметим, что соотечественник Малиновского Виктор Коваленко провел матч против "Удинезе" на скамейке запасных.

После этой победы "Аталанта" закрепилась на третьем месте Серии А, уступая второму "Милану" два очка.