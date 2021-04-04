  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Малиновский вошел в двойку лучших игроков поединка против Удинезе
В тренде

Малиновский вошел в двойку лучших игроков поединка против Удинезе

Наши за границей
(1 голосов)

Два результативных действия на его счету

Малиновский вошел в двойку лучших игроков поединка против Удинезе

Аталанта/Автор невідомий

Новина українською

В рамках 29-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на стадионе в Бергамо принимала "Удинезе". 78 минут на поле в составе хозяев провел украинец Руслан Малиновский.

Полузащитник отличился двумя ассистами. В первом тайме с его паса забил Муриель, который с двумя взятием ворот стал лучший игроком матча. А после перерыва украинец помог забить Сапате.

Также Руслан четыре раза пробил по воротам, по одному разу удачно обыграл соперника и отобрал у него мяч, по два раза подал угловой и был лишен круглого снаряда. Общая оценка от WhoScored - 8,25. Только у автора дубля Муриеля больше - 8,87. SofaScore оценил старания украинца в 8,4.

Малиновский вошел в двойку лучших игроков поединка против Удинезе - изображение 1

Отметим, что соотечественник Малиновского Виктор Коваленко провел матч против "Удинезе" на скамейке запасных.

После этой победы "Аталанта" закрепилась на третьем месте Серии А, уступая второму "Милану" два очка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
WhoScored

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...