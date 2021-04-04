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ВИДЕО, как нарушение Шабанова привело к голу с пенальти в поединке Легии

Наши за границей
(1 голосов)

Не только удачно играют "наши за границей"

ВИДЕО, как нарушение Шабанова привело к голу с пенальти в поединке Легии

Легія/Автор невідомий

Новина українською

В рамках 23-го тура польской Екстраклясы в Варшаве встречались лидеры чемпионата "Легия" и "Погонь Щецин". Весь поединок в составе "военных" сыграл украинский центральный защитник Артем Шабанов.

Он отличился на 82-й минуте, но не положительными действиями, а фолом в своей штрафной. При подаче гостей от углового флажка Артем наступил на пятку и завалил Якуба Бартковского, а арбитр встречи Шимон Марциняк указал на точку. Камил Дрыгас удачно реализовал возможность сократить отставание в счете.

Видео начнется с 4:20.

На тот момент в Шабанова уже была желтая карточка, но рефери решил не давать защитнику второе предупреждение.

Матч завершился победой хозяев со счетом 4:2, а все свои голы варшавяне забили за первые полчаса поединка. Еще один украинец Назарий Русин не попал в заявку действующих чемпионов Польши на матч.

После поединка лидер "Легия" опережает ближайшего преследователя "Погонь Щецин" на 10 очков.

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В статье: Легия (Варшава) Артем Шабанов
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Комментарии (1)
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viajador (с. Печихвости)
04.04.2021 в 11:28
Взагалі то Шабанов завалив суперника руками, а не наступив на п'яту. Ну а в цілому грає він у власному стилі як і в Україні - море необов'язкових фолів, багато з яких коштують команді пропущеним голом. Шабанов в Польщі це яскравий доказ того, ким він був в Україні. Після Легії буде догравати в олімпіках, інгульцях...
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