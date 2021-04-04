Малиновский после матча против Удинезе: Мне не удалось забить, но я рад своим двум ассистам

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский прокомментировал победу команды над "Удинезе" и свой вклад в положительный результат:

"Мы хотели этой победы против "Удинезе", который очень хорошо играет в обороне. Мы создали много моментов, кроме забитых голов. Жаль, что мы пропустили в первом тайме, и это помогло сопернику приблизиться к нам. Если бы мы закончили первый тайм на два гола впереди, это был бы другой матч, но мы все-таки получили очень важную победу. Я доволен результатом.

Мне не удалось забить, но я рад, что отдал две голевые передачи. У нас есть два сильных и разумных форварда, такие как Муриель и Сапата, которые знают, как реализовать момент. Сейчас нас ждет девять игр, которые будут финальными поединками", - сказал Руслан.