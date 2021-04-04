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Малиновский после матча против Удинезе: Мне не удалось забить, но я рад своим двум ассистам

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Удачный поединок для украинца

Малиновский после матча против Удинезе: Мне не удалось забить, но я рад своим двум ассистам

Аталанта/Автор невідомий

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Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский прокомментировал победу команды над "Удинезе" и свой вклад в положительный результат:

"Мы хотели этой победы против "Удинезе", который очень хорошо играет в обороне. Мы создали много моментов, кроме забитых голов. Жаль, что мы пропустили в первом тайме, и это помогло сопернику приблизиться к нам. Если бы мы закончили первый тайм на два гола впереди, это был бы другой матч, но мы все-таки получили очень важную победу. Я доволен результатом.

Мне не удалось забить, но я рад, что отдал две голевые передачи. У нас есть два сильных и разумных форварда, такие как Муриель и Сапата, которые знают, как реализовать момент. Сейчас нас ждет девять игр, которые будут финальными поединками", - сказал Руслан.

Благодаря двум ассистам Малиновский увеличил количество результативных действий в сезоне до десяти (4+6). В целом он провел 33 матча во всех турнирах. Руслан забивает, или отдает голевую передачу каждые 160 минут.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Удинезе (Удине)
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Источник:
calcioatalanta

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