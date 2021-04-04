Малиновский входит в тройку игроков Серии А по созданным моментам за 90 минут
Кроме этого в украинца еще одно достижение
Аталанта/Автор невідомий
В матче 29-го тура Серии А против "Удинезе" полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский создал семь моментов для ударов. Благодаря такому результату он сумел подняться в тройку игроков чемпионата Италии по моментам для выстрелов партнеров за 90 минут:
- Хакан Чалханоглу ("Милан") - 6.36.
- Йосип Иличич ("Аталанта") - 6.06.
- Руслан Малиновский ("Аталанта") - 6.02.
- Луис Муриель ("Аталанта") - 5.96.
- Алексис Санчес ("Интер") - 5.38.
Кроме этого игрок сборной Украины входит в пятерку футболистов Серии А, которые создают больше всех предголевых передач за 90 минут. Руслан делит первое место с коэффициентом 0,26 с Родриго Бентанкуром ("Ювентус"), Йосипом Иличичем ("Аталанта"), Маттео Пессиной ("Аталанта") и Ашрафом Хакими ("Интер").
В матче против "Удинезе" Малиновский записал в свой актив два ассиста. С шестью результативными передачами в сезоне украинец делит третью позицию лучших ассистентов команды в чемпионате с Муриелем, уступая Иличичу и Сапате (7).
Популярное сейчас
- ВИДЕО, как нарушение Шабанова привело к голу с пенальти в поединке Легии
- В матче Арсенал - Ливерпуль было установлено два рекорда
- Соболь признан лучшим игроком матча против Кортрейка
- Новый ценник на Тобиаса и предметный интерес к Жерсону. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Она сказала да! Монфис сделал предложение Свитолиной
- Вратарь Ливерпуля сбрил бороду и оставил роскошные усы. ФОТО