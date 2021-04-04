Малиновский входит в тройку игроков Серии А по созданным моментам за 90 минут

В матче 29-го тура Серии А против "Удинезе" полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский создал семь моментов для ударов. Благодаря такому результату он сумел подняться в тройку игроков чемпионата Италии по моментам для выстрелов партнеров за 90 минут:

Хакан Чалханоглу ("Милан") - 6.36. Йосип Иличич ("Аталанта") - 6.06. Руслан Малиновский ("Аталанта") - 6.02. Луис Муриель ("Аталанта") - 5.96. Алексис Санчес ("Интер") - 5.38.

Кроме этого игрок сборной Украины входит в пятерку футболистов Серии А, которые создают больше всех предголевых передач за 90 минут. Руслан делит первое место с коэффициентом 0,26 с Родриго Бентанкуром ("Ювентус"), Йосипом Иличичем ("Аталанта"), Маттео Пессиной ("Аталанта") и Ашрафом Хакими ("Интер").

В матче против "Удинезе" Малиновский записал в свой актив два ассиста. С шестью результативными передачами в сезоне украинец делит третью позицию лучших ассистентов команды в чемпионате с Муриелем, уступая Иличичу и Сапате (7).