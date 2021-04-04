Яремчук не реализовал пенальти в матче против Стандарда

В матче 32-го тура Лиги Жюпиле "Гент" на выезде играет против "Стандарда".

Нападающий гостей Роман Яремчук появился на поле со старта, а на 36-й минуте мог открыть счет, но не сумел реализовать 11-метровый удар.

Примечательно, что спустя 7 минут "Гент" снова получил право на пенальти - в этот раз к точке подошел Кастро-Монтес, который сумел поразить "Стандарда" только после добивания.

В текущем сезоне во всех турнирах 25-летний украинец провел 35 матчей, забил 18 голов и отдал 5 результативных передач.

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