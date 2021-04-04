Яремчук не реализовал пенальти в матче против Стандарда
Роман пробил откровенно слабо
В матче 32-го тура Лиги Жюпиле "Гент" на выезде играет против "Стандарда".
Нападающий гостей Роман Яремчук появился на поле со старта, а на 36-й минуте мог открыть счет, но не сумел реализовать 11-метровый удар.
Примечательно, что спустя 7 минут "Гент" снова получил право на пенальти - в этот раз к точке подошел Кастро-Монтес, который сумел поразить "Стандарда" только после добивания.
В текущем сезоне во всех турнирах 25-летний украинец провел 35 матчей, забил 18 голов и отдал 5 результативных передач.
Видео эпизода
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Прибыл на просмотр, но не может тренироваться. Проблемы у потенциального новичка Динамо
- Салах проверил домик Лено. Арсенал - Ливерпуль 0:3. Видео голов и обзор матча
- Яремчук рассказал, почему Гент не продал его зимой
- Яремчук: Все тренеры в академии молились на Милевского
- Сколько зарабатывают футболисты Шахтера. Зарплаты игроков в 2021 году
- Экс-звезда Серии А арестован за избиение отца в пьяном виде. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
download1 (huyersk)
04.04.2021 в 20:52
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.04.2021 в 20:51
Ответить
0
0
Просто Квашин (Харьков)
04.04.2021 в 20:36
Ответить
+1
-1
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
04.04.2021 в 20:43
Ответить
+2
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...