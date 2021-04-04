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Яремчук не реализовал пенальти в матче против Стандарда

Наши за границей
(1 голосов)

Роман пробил откровенно слабо

Яремчук не реализовал пенальти в матче против Стандарда

Новина українською

В матче 32-го тура Лиги Жюпиле "Гент" на выезде играет против "Стандарда".

Нападающий гостей Роман Яремчук появился на поле со старта, а на 36-й минуте мог открыть счет, но не сумел реализовать 11-метровый удар.

Примечательно, что спустя 7 минут "Гент" снова получил право на пенальти - в этот раз к точке подошел Кастро-Монтес, который сумел поразить "Стандарда" только после добивания.

В текущем сезоне во всех турнирах 25-летний украинец провел 35 матчей, забил 18 голов и отдал 5 результативных передач.

Видео эпизода

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В статье: Роман Яремчук Гент (Бельгия) Стандард (Льеж)
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Комментарии (4)
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download1 (huyersk)
04.04.2021 в 20:52
буває
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.04.2021 в 20:51
стандартный "стандарт" "стандарту" стандартно!)))
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0
0
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Просто Квашин (Харьков)
04.04.2021 в 20:36
дерево...
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+1
-1
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
04.04.2021 в 20:43
Дерево не такое пиз...вое:)
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+2
0


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