Ференцварош Реброва с Харатиным одержал разгромную победу в чемпионате Венгрии

В рамках 27-го тура чемпионата Венгрии "Ференцварош" под руководством украинского наставника Сергея Реброва сыграл на выезде с "Будафоки".

Встреча завершилась победой команды Реброва со счетом 4:0.

Украинский полузащитник Игорь Харатин вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. А вот еще один соотечественник Александр Зубков даже не попал в заявку.

"Будафоки" – "Ференцварош" – 0:4

Голы: Узуни, 55, (пенальти), Боли, 61, Шигер, 88, Хараишвили, 90.

Удаление: Хусти, 57.

Отметим, что "Ференцварош" набрав 64 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице Венгрии."Будафоки" с 26 пунктами находится на предпоследнем месте.