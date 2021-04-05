Ференцварош Реброва с Харатиным одержал разгромную победу в чемпионате Венгрии
Зубков не попал даже в заявку
Фото: fradi.hu
В рамках 27-го тура чемпионата Венгрии "Ференцварош" под руководством украинского наставника Сергея Реброва сыграл на выезде с "Будафоки".
Встреча завершилась победой команды Реброва со счетом 4:0.
Украинский полузащитник Игорь Харатин вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. А вот еще один соотечественник Александр Зубков даже не попал в заявку.
"Будафоки" – "Ференцварош" – 0:4
Голы: Узуни, 55, (пенальти), Боли, 61, Шигер, 88, Хараишвили, 90.
Удаление: Хусти, 57.
Отметим, что "Ференцварош" набрав 64 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице Венгрии."Будафоки" с 26 пунктами находится на предпоследнем месте.
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