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Ференцварош Реброва с Харатиным одержал разгромную победу в чемпионате Венгрии

Наши за границей
(1 голосов)

Зубков не попал даже в заявку

Ференцварош Реброва с Харатиным одержал разгромную победу в чемпионате Венгрии

Фото: fradi.hu

Новина українською

В рамках 27-го тура чемпионата Венгрии "Ференцварош" под руководством украинского наставника Сергея Реброва сыграл на выезде с "Будафоки".

Встреча завершилась победой команды Реброва со счетом 4:0.

Украинский полузащитник Игорь Харатин вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. А вот еще один соотечественник Александр Зубков даже не попал в заявку.

"Будафоки" – "Ференцварош" – 0:4

Голы: Узуни, 55, (пенальти), Боли, 61, Шигер, 88, Хараишвили, 90.

Удаление: Хусти, 57.

Отметим, что "Ференцварош" набрав 64 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице Венгрии."Будафоки" с 26 пунктами находится на предпоследнем месте.

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В статье: Сергей Ребров Игорь Харатин Ференцварош (Будапешт) Будафоки (Будапешт)
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
05.04.2021 в 08:30
Лимпопо
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