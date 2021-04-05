Источник: Русин переведен в дубль Легии

Журналист ТК "Футбол" Игорь Бурбас сообщил о том, что нападающий "Легии" Назарий Русин переведен в дубль после отказа играть за резервную команду.

Подобные действия украинца руководство польского клуба восприняло как бойкот. Русин будет отстранен от занятий с первой командой, пока не принесет свои извинения.

Орендованого у Динамо Назарія Русина спочатку змушують грати за резервний склад Легії. А тепер за відмову робити це переводять в дубль, сприймаючи це як бойкот. Керівництво польського клубу очікує вибачень, а до цього часу не підпускатиме нападника до першої команди. Ну не треш? — Igor Burbas (@iburbas) April 5, 2021

"Легия" арендовала Русина зимой, однако на данный момент форвард сыграл за польскую команду только один матч в Кубке.

Отметим, что в турнирной таблице Экстракласса "армейцы" лидируют, в активе клуба 51 зачетный пункт.