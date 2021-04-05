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Источник: Русин переведен в дубль Легии

Наши за границей
(1 голосов)

Он отказался играть за резервную команду

Источник: Русин переведен в дубль Легии

Фото: ФК Легия

Новина українською

Журналист ТК "Футбол" Игорь Бурбас сообщил о том, что нападающий "Легии" Назарий Русин переведен в дубль после отказа играть за резервную команду.

Подобные действия украинца руководство польского клуба восприняло как бойкот. Русин будет отстранен от занятий с первой командой, пока не принесет свои извинения.

"Легия" арендовала Русина зимой, однако на данный момент форвард сыграл за польскую команду только один матч в Кубке.

Отметим, что в турнирной таблице Экстракласса "армейцы" лидируют, в активе клуба 51 зачетный пункт.

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В статье: Легия (Варшава) Назарий Русин
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
05.04.2021 в 14:15
Разорвать аренду и свалить к Реброву летом на постоянке
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