Источник: Русин переведен в дубль Легии
Он отказался играть за резервную команду
Фото: ФК Легия
Журналист ТК "Футбол" Игорь Бурбас сообщил о том, что нападающий "Легии" Назарий Русин переведен в дубль после отказа играть за резервную команду.
Подобные действия украинца руководство польского клуба восприняло как бойкот. Русин будет отстранен от занятий с первой командой, пока не принесет свои извинения.
Орендованого у Динамо Назарія Русина спочатку змушують грати за резервний склад Легії. А тепер за відмову робити це переводять в дубль, сприймаючи це як бойкот. Керівництво польського клубу очікує вибачень, а до цього часу не підпускатиме нападника до першої команди. Ну не треш?— Igor Burbas (@iburbas) April 5, 2021
"Легия" арендовала Русина зимой, однако на данный момент форвард сыграл за польскую команду только один матч в Кубке.
Отметим, что в турнирной таблице Экстракласса "армейцы" лидируют, в активе клуба 51 зачетный пункт.
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