Соболь: Против Кортрейка все получилось хорошо - я забил и помог Брюгге одержать победу

Защитник "Брюгге" Эдуард Соболь прокомментировал свой гол в матче против "Кортрейка" (2:1).

"Когда моя команда подает угловой, я всегда нахожусь у линии штрафной соперника и ожидаю там на мяч, который может прилететь. В матче с "Кортрейком" все получилось хорошо. Я забил мяч и помог команде одержать победу. Я много тренируюсь, но в игре не всегда ты можешь сделать то, что на тренировке", - сказал Соболь.