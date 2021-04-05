Соболь: Против Кортрейка все получилось хорошо - я забил и помог Брюгге одержать победу
Украинский футболист прокомментировал гол в чемпионате Бельгии
Фото: Club Brugge KV
Защитник "Брюгге" Эдуард Соболь прокомментировал свой гол в матче против "Кортрейка" (2:1).
"Когда моя команда подает угловой, я всегда нахожусь у линии штрафной соперника и ожидаю там на мяч, который может прилететь. В матче с "Кортрейком" все получилось хорошо. Я забил мяч и помог команде одержать победу. Я много тренируюсь, но в игре не всегда ты можешь сделать то, что на тренировке", - сказал Соболь.
Отметим, что в игре с "Кортрейком" к своему голу Соболь добавил заработанный решающий пенальти, который реализовал Ханс Ванакен.
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Источник:Club Brugge
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fabo74
05.04.2021 в 16:09
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