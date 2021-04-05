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Соболь: Против Кортрейка все получилось хорошо - я забил и помог Брюгге одержать победу

Наши за границей
(1 голосов)

Украинский футболист прокомментировал гол в чемпионате Бельгии

Соболь: Против Кортрейка все получилось хорошо - я забил и помог Брюгге одержать победу

Фото: Club Brugge KV

Новина українською

Защитник "Брюгге" Эдуард Соболь прокомментировал свой гол в матче против "Кортрейка" (2:1).

"Когда моя команда подает угловой, я всегда нахожусь у линии штрафной соперника и ожидаю там на мяч, который может прилететь. В матче с "Кортрейком" все получилось хорошо. Я забил мяч и помог команде одержать победу. Я много тренируюсь, но в игре не всегда ты можешь сделать то, что на тренировке", - сказал Соболь.

Отметим, что в игре с "Кортрейком" к своему голу Соболь добавил заработанный решающий пенальти, который реализовал Ханс Ванакен.

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В статье: Брюгге Эдуард Соболь Кортрейк (Бельгия)
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Источник:
Club Brugge

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fabo74
05.04.2021 в 16:09
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